Amerikai vlogger: Ha polgárháború lesz az Egyesült Államokban, hazajövünk Magyarországra

A Magyarországon élő vlogger, Verba Abbe október közepén kiköltözik Tennessee állam fővárosába, Nashville-be. Az amerikai zenész, aki a Rising Starban is feltűnt párjával, az Indexnek elmondta, a tengerentúli világ nem olyan, mint a filmekben. Ő maga tizenöt év alatt sok mindenben „magyar lett”, de vannak olyan területek, ahol nem ismert kompromisszumot.

„Augusztusban kaptam meg a magyar állampolgárságot, holott már tizenöt éve itt élek. A férjem magyar, a három gyerekem – Ignác, Vince és Szonett – pedig kettős állampolgár. A vizsga nem volt túlságosan nehéz, csupán tudnom kellett magyarul” – magyarázta nevetve Verba Abbe, aki néhány év alatt kitűnően elsajátította a világ egyik legnehezebb nyelvét, a magyart. Arra a kérdésre, hogy ha ilyen jó nyelvérzéke van, miért nem tanul kínaiul vagy arabul, hogy aztán az üzleti életben kamatoztassa tudását, csupán annyit mondott, hogy a háború előtt az orosz nyelvvel ismerkedett, de ezt elengedte. „Tennesseeben spanyolul tanulok majd, mert az Egyesült Államokban ez a második nyelv” – tette hozzá.

Az amerikaiak a spanyolhoz hasonlítják a magyar nyelvet

Abbe szerint a magyar nyelv hangzása nem hasonlítható semmihez. Nem olyan dallamos, mint az olasz vagy a francia, de nem ropog úgy, mint a német.

A magyart halkan beszélik, inkább ritmusos nyelv. Az amerikaiak leginkább a spanyolhoz szokták hasonlítani, de ahhoz sem lehet igazán

– mondta a zenész-énekes, aki korábban egy magyar tehetségkutató műsorban is feltűnt. A vlogjában az amerikai és a magyar szokásokat, a gondolkodásbeli különbségeket és a hétköznapi életet hasonlítja össze. Újszegedi otthonukban a férj, Verba Barna a gyerekekkel magyarul, míg ő angolul társalog.

Abbe Lewis 2009-ben azért jött Budapestre, hogy biblikus teológiát hallgasson. „Először nagyon fura volt, hogy vasárnaponként teljesen lelassul a város. A boltok nincsenek nyitva, mindenki a családjával van otthon” – mesélte, hogy mi volt az első benyomása a magyar fővárosról.

Amerikában az embereket nem érdekli a pihenés, mindig nyüzsgés van, mert folyamatosan menni kell

– tette hozzá a 34 éves nő, aki a tengerentúl is folytatja vlogját. „Ott élő magyarokat mutatok be, valamint részletesen beszámolok az ottani életünkről is” – árulta el Abbe, aki továbbra is online angol nyelvet és énektechnikát tanít.

Amerika más, mint ahogy a filmekben szerepel

„Tennessee államban fontos a zene. A baráti összejöveteleken mindig előkerül egy-két hangszer. Úgy gondoljuk, a zenei vállalkozásunknak a tengerentúli miliő jobban kedvez, ezért is költözünk Nashville-be” – válaszolta, majd hozzátette, egy „szerzetesrendhez hasonló” közösséget szeretnének alapítani, ahol a muzsikáé a főszerep, és nyitva áll a kapu keresztények és nem hívők előtt egyaránt.

Nyomaszt az amerikai közélet megosztottsága. Az országon belül sokan elvándorolnak: a liberálisok kék, a konzervatívok piros államokba költöznek

– mesélte, hogyan mélyül ciklusról ciklusra az amerikai társadalom válsága. Szerinte az európaiak nem a valódi Amerikát látják:

a filmek és a hírek legtöbbször a new york-i vagy a nyugati parti elit tagjairól szólnak, de a valóság egészen más.

Politikai elemzők attól tartanak, hogy a november 5-i elnökválasztás eredményét a vesztes fél nem fogadja el. Egy Donald Trump-győzelem esetén a demokrata szavazók, a média és a gazdasági világ nagyobbik része a megválasztott elnök ellen fordul. Nagyobb felfordulásra lehet azonban számítani, ha Kamala Harris lesz a befutó. Mint ismeretes, négy évvel ezelőtt Donald Trump hívei megrohamozták a Capitoliumot, és óriási zűrzavar uralkodott napokig.

Nem félünk attól, hogy polgárháború lesz Amerikában. Ha mégis, hazajövünk mindannyian Magyarországra

– válaszolta a youtuber.

A divat mondja meg, ki vagy

„Budapest, Szeged és a magyarok megváltoztattak engem” – ismerte el Verba Abbe. Példaként említette, hogy az elmúlt években teljesen lekopott róla az angolszász világra jellemző felszínes kommunikáció. Mint mondta, „idegen lett számára mosolyogva az időjárásról csevegni”. A másik érdekes változás, hogy a shoppingolás neki nem okoz függőséget. Az USA-ban minden kacatot összevásárolnak, ha szükségük van rá, ha nincs.

A nagynénim megsértődött, amikor finoman visszautasítottam egy ruhát, amit rám akart tukmálni valamelyik plázában. Nincs szükségem rá, jeleztem neki, de ő nem tudta elfogadni

– mesélte Mrs. Verba, aki szerint a tengerentúli középosztálynak a „divat mondja meg, hogy ki vagy”. A fogyasztási cikkek vásárlásával különböző „törzsek” alakulnak ki. A lakóparkokban a játszótéren ugyanolyan babakocsikkal, ugyanolyan márkájú ruhákban járnak össze az amerikai anyukák. „Mert senki nem akar kilógni a sorból” – mondta Verba Abbe.

A magyar anyukák és a házimunka

Az Amerikából jött nő szerint a „magyar fiatalok kicsit lusták a házimunkában”. Szerinte a mostani ifjúságnak nem kellett otthon dolgoznia, mert a hagyományos magyar anyuka mindent elvégzett a gyerekek helyett. „Amerikában ez másképpen van” – mondta az ének- és angoltanár. Hozzátette, a gyerekeknek sokszor a szülők otthoni munkáját kell elvégezniük: bevásárolni, főzni vagy kertészkedni.

A házasságunk elején Barnával kihívás volt egyetérteni abban, hogy kinek mi a felelőssége a házimunkában, és hogy azt milyen gyakran kell végezni. Hamarabb vettem észre dolgokat, mint ő, és ebből volt, hogy feszültség lett

– közölte Abbe. „Ma teljesen másképpen van, és szépen tanultunk osztozni a feladatokon otthon, de az eleje nem volt könnyű.”

A kapcsolatunk elején a férjemet többször gorombának, sőt néha bunkónak gondoltam, mert face to face, egyenesen és őszintén mondta el a véleményét a dolgokról. Mára én is egyenesen kommunikálok, mert praktikusabb és hatékonyabb

– ismerte el a háromgyerekes anyuka, aki viccelődve hozzátette, „ebben is magyar lettem”.

(Borítókép: Abbe Lewis)