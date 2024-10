Bár eleinte nem akarták nyilvánosságra hozni, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal végül kiadta azt a vizsgálatot, amelyet Magyar Péter vezetése alatt készített a Diákhitel Központról. Megállapításaik között szerepel olyan ügylet is, amelynek során a DHK majdnem 15 millió forintot adott egy nem biztos, hogy független cégnek egy 500 ezer forintos feladatra. A vizsgálat egyértelművé teszi: a vitatott, túlárazott szerződéseket Magyar Péter ismerőseinek cégeivel kötötte a Diákhitel Központ. A Tisza párt elnöke azt mondta, jó szívvel vállalja ezeket a szerződéseket.

Amikor Magyar Péter távozott a NER-ből és interjút adott a Partizánnak, beszélt egy olyan Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vizsgálatról, amely 2021-ben zajlott a Diákhitel Központ (DHK) ügyleteivel kapcsolatban.

Bár a Tisza Párt elnöke arról számolt be, hogy ez csak a Varga Judittal való kapcsolata miatt zajlott, és megállapítás nem született az ellenőrzés során, az Átlátszó által publikált dokumentum szerint az ellenzéki politikus nem mondott igazat. A KEHI ugyanis szakmai észrevételekkel is élt a Diákhitel Központ gazdálkodásával és sikerességével kapcsolatban, valamint több túlárazott ügyletről számolt be.

Csökkenő állomány, sajátos megoldások

Ahogy a nem nyilvános, de azóta a KEHI által közzétett vizsgálat mondja, a Központ hitelállománya folyamatosan csökkent. A DHK kamatbevételei állami forrásból származtak, ugyanis 1,5 milliárdos kamattámogatást kapott a kormánytól (bár más állami támogatásban nem részesült), valamint két gyerek után a hitel felét, három után pedig az egészet átvette az adóstól. 2015 és 2019 között mintegy 30 milliárd forinttal csökkent az állomány, amit a 2020-ban bevezetett, 500 ezer forintos kamatmentesen felvehető Diákhitel Plusz növelt, a koronavírus-járvány miatti hitelmoratórium csökkentett is.

Ezeket a problémákat a vezetőség is érzékelhette, tekintettel arra, hogy az 1 milliárd forintos ráfordítások felét reklámokra és tanácsadásra költötték. A KEHI által vizsgált szerződések alapján azonban az ezek között

megrendelt kutatások, elemzések és tanulmányok díjazása több esetben nem állt arányban az ellenszolgáltatással, előfordult, hogy triviális, az interneten számos helyen ingyenesen elérhető megállapításokra jutottak, illetve bizonyos esetekben a szerződéskötéseket megelőzően olyan cégeket kértek fel ajánlattételre, amelyek teljesítési képessége eleve kétséges

– olvasható az iratokban. Bár a KEHI azt állapította meg, hogy a beszerzési eljárások – amelyek értéküknél fogva nem minősültek közbeszerzésnek – szabályosan történtek, többnél nem volt verseny, valamint a felkért társaságok nem is tudták volna ellátni a rájuk kirótt feladatokat.

Milliós ügyletek eredmény nélkül

A jelentésből többek között az derül ki, hogy:

A DHK egy 12,1 millió forintos kérdőíves kutatási szerződésre felkért egy olyan céget, ami nem is nyújtott be ajánlatot – végül pedig a First Voice Kft. kapta a feladatot;

A HYPERTEAM Kft. egy olyan 7,4 milliós pályázatot nyert meg, amelyben két ellenfele labdába sem tudott rúgni: az egyik utoljára 2011-ben készített beszámolót, a másik pedig 3,5 milliós árbevételt sem tudott generálni az ajánlattételt megelőző évben;

A Varga Judit tréningezését végző PLANB Magyarország szintén gyakorlatilag ellenfél nélkül nyert meg egy 4,4 milliós prezentációs anyagról szóló, egy 4 milliós tanulmányról szóló és egy 14,8 millió faültetéses nyereményjátékról szóló szerződést, mert egyetlen ellenfele, a Black Out Film Bt. gyakorlatilag nem létezett;

Emellett az ellenszolgáltatásokkal kapcsolatban is aggályát fejezte ki a KEHI, ugyanis például a PLANB ügyletei során a 40 oldalas tanulmányt oldalanként 100 ezer forintért készítették el, a benne található állításokat pedig bárki megtalálhatja ingyenesen a neten. A prezentációs anyag diáinak ára pedig 244 ezer forint volt darabonként – témája a pénzügyi tudatosság volt. A faültetéssel kapcsolatos pályázat során 6 felsőoktatási intézménynél 200 csemetét ültettek el, ami nagyjából 500 ezer forintba került, ennek ellenére 14,8 millió forintot kaptak érte.

A First Voice Kft. emellett 14,5 millió forintért végzett 2012 és 2019 között kutatást a diákhitelezésről a DHK megbízása alapján, azonban egy olyan kaliberű felmérést végzett, ami a jelentés szerint maximum 2 millió forintba került volna.

Hasonló „baráti” ügyletet kapott a MESTINT Kft., amely egy 27 kérdésből álló kérdőívet 12,4 millió forintért készített el az előbb említett 2 millió helyett.

A Think&Thank Management Kft. 14,7 millió forintért vállalta egy „Középiskolai fenntartható fejlődés, e-mobilitási kampány” lebonyolítását, amelyre a beküldők 50 darab 110 ezer forint értékű elektromos roller nyerhettek, amelynek összege 5,5 millió forint, nagyjából 9,2 millióval kevesebb, mint amennyit kapott a cég.

Ahogy az Átlátszó írja, a cégek nem teljesen függetlenek. Többek között A First voice és a Think&Thank vezető tisztségviselője Ézsiás Beatrix volt, a cég pedig többségi tulajdonosa a Kondorkó POD Kft.-nek, amit Trentin Balázs vezet. Trentint egyrészt kapott megbízást a DHK-tól, amit a jelentés nem nevesít, másrészt pedig ahogy Hadházy Ákos mondta, többször adott instrukciót a Tisza aktivistáinak.

A MESTINT Kft. tulajdonosa az a Bozsonyi Károly, aki az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója, a PLANB-nek pedig Varga Judit kommunikációjának fejlesztésében volt szerepe. Emellett a cég társadalmi kapcsolatokért felelős vezetője Woth Márton, aki jelenleg abban a cégben is szerepel, ahol Magyar Péter 2024-ben tulajdonos lett.

Bár ezek alapján eljárást is lehetett volna indítani, a KEHI nem tett ilyet. A jelentést azzal zárták, hogy a Diákhitel Központ hitelállománya valószínűleg növekedésnek indul majd, hisz 2021. május 31-től a felnőttképzésekre is kiterjesztik szolgáltatásaikat, amivel az ügyfélkör is nőtt.

Magyar Péter csütörtökön egy sajtótájékoztatón azt mondta, jó szívvel vállalja azokat a szerződéseket, amiket még a Diákhitel Központ vezetőjeként írt alá 2019 és 2022 között. A Tisza Párt vezetője a brüsszeli sajtótájékoztatóján hozta fel a témát, szerinte szabályosan zajlottak a beszerzések, de ezeket a folyamatokat jellemzően nem ő, hanem a pénzügyi, a jogi és a kommunikációs igazgató irányították.