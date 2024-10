Vásárhelyi Mária Magyar Péter „antiliberális, antidemokratikus, önreflexiót nélkülöző” kijelentéseit kritizálta

Vásárhelyi Mária friss publicisztikájában Magyar Péter antiliberális, antidemokratikus, önreflexiót nélkülöző kijelentéseit és viselkedését próbálta meg felsorolni, ám mint fogalmazott, az írás terjedelmi korlátaiba nem férne bele, ha mindegyiket felsorolná. A szociológus a sajtót és a demokratikus köröket is kritizálta, amiért nem kérik számon a Tisza Párt elnökét.

Vásárhelyi Mária az Élet és Irodalomban megjelent publicisztikájában kritizálta Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét a sokat vitatott Diákhitel-szerződések miatt, de a különböző politikai és társadalmi kérdésekben tanúsított magatartása miatt is éles bírálatokat fogalmazott meg a politikussal szemben.

A szociológus szerint a sajtó szégyene, hogy nem kérik számon Magyar Pétert a „nyilvánvalóan korrupt” Diákhitel-szerződések kapcsán. Az sem tetszik neki, hogy az ellenzéki szavazók Hadházyt hibáztatják az ügyben, pedig Magyar nem adott érdemi választ, csak lehazugozott mindenkit.

Vásárhelyi Mária arról írt, hogy amikor a közösségi médiát és a független fórumokat elöntik azok az ellenzéki honfitársaink által írott hozzászólások, amelyek szóra sem érdemesnek minősítik és Hadházy Ákost hibáztatják, amiért nyilvánosságra hozta a Magyar Péter által az állami Diákhitel Központ vezetőjeként megkötött 13–15 millió forintos, nyilvánvalóan korrupt szerződéseket, akkor az embernek az az érzése támad, hogy a Fidesz elérte célját. Emlékeztetett, hogy tisztességes demokrata körökben mindeddig arról volt szó, hogy a korrupciónak nincs alsó határa, a közvagyon akármilyen alacsony összegű megkárosítása bűn.

Nem tekintem demokratának azt, aki mindenféle véleményt agresszivitással, ellentmondást nem tűrő erőszakossággal, háborús retorikával próbál ellehetetleníteni, ahogyan ezt Magyar Péter tette számos újságíróval vagy legutóbb Hadházy Ákossal

– fogalmazott az MTA főmunkatársa.

Vásárhelyi Mária szerint Hadházy nem tett egyebet, mint megpróbálta szembesíteni Magyart az általa aláírt, az állam nevében kötött szerződésekkel, amire Magyar nem érdemi válasszal reagált, hanem lehazugozta, rogánista propagandistának minősítette Hadházyt, ahogyan korábban például a HVG vagy az ATV újságíróit is. Úgy véli, nem Magyar Péter érdeme, hanem a sajtó szégyene, hogy az állandó sértegetés, vádaskodás felett könnyűszerrel napirendre tértek a szerkesztőségek, mintha meg sem történt volna.

Meghaladná az írás terjedelmi korlátait…

„Meghaladná jelen írás terjedelmi korlátait, ha az összes tényt felsorolnám, amely alátámasztja véleményemet Magyar Péter antiliberális, antidemokratikus, önreflexiót nélkülöző kijelentéseiről és viselkedéséről, ezért csak esetlegesen sorolok fel ezek közül néhányat, amelyek számomra a legsúlyosabbak és leginkább kiábrándítók voltak” – fogalmazott a szociológus.

Elsőként a Varga Juditról készített hangfelvételt emelte ki. Vásárhelyi szerint Magyar Péter a mai napig nem adott választ arra, hogy Magyar Péter milyen szándékkal, milyen körülmények között, hogyan vette fel a feleségével folytatott beszélgetést magnóra.

Amíg nem ad magyarázatot a Tisza Párt elnöke – a jól érzékelhetően előre megrendezett beszélgetés rögzítésére –, addig nem bízhatunk meg benne […] Egy családi magánbeszélgetés nyilvánosságra hozása ugyanis a magánéletre vonatkozó legalapvetőbb erkölcsi normák felrúgása […] Azt azonban demokrataként úgy tartjuk, hogy elfogadhatatlan egy házastársi beszélgetés rögzítése, majd ennek a volt házastárs beleegyezése nélküli nyilvánosságra hozása, kiváltképp, ha a történet első számú áldozata a házaspár három közös, kiskorú gyermeke

– hívta fel a figyelmet.

Vásárhelyi Mária Magyar Péter Partizán-interjúban demokráciáról és jogállamiságról kifejtett gondolatait is elítélte, az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos viselkedését szégyenteljesnek és botrányosnak titulálta. A szociológus azt is kifogásolta, hogy a Tisza Párt elnöke több nyilatkozatában hitet tett amellett, hogy létezik globális Soros-hálózat, amely világuralomra tör, a CEU-t pedig azzal vádolta, hogy nem tartotta be a magyar törvényeket.

Végezetül arról írt, hogy az elmúlt nyolc hónapban megszámlálhatatlanul sok támadás, vád érte csak azért, mert nem ért velük egyet Magyar Péter megítélésében, mert úgy gondolják, hogy kritikus véleménye hangoztatásával elveszi tőlük a reményt, hogy „egyszer kivergődhetünk ebből a már-már elviselhetetlennek tűnő rendszerből”. Vásárhelyi Mária szerint azonban demokratikus értékrendünket, a szabadság és tisztesség melletti elkötelezettségünket ideig-óráig sem lehet felfüggeszteni.