Az előző heti párttaggyűlést követően Zugló korábbi alpolgármestere, Horváth Zsolt – akinek a Demokratikus Koalíció színeiben indulva a júniusi önkormányzati választáson nem sikerült mandátumot szereznie – közölte: szervezkedés indult ellene, ezért döntött úgy, hogy végleg otthagyja a pártot.

Véget ért zuglói politikai pályafutásom. Hivatalosan is lemondtam több mint 10 év után a DK-s választókerületi elnöki tisztségemről, és ezzel egy időben bejelentettem a pártból való kilépésemet is

– írta a taggyűlés után, október 10-én Horváth, miközben arról is beszámolt, hogy szerinte hátba támadták, és olyan folyamatok indultak be a DK-ban, amelyekkel nem tud azonosulni.

A 24.hu szerint azonban arról nem tett említést, hogy az ülésen tettlegességig fajult a konfliktus egy társával. A portál most megtudta, hogy az október 8-i taggyűlésen Horváth Zsolt még a szervezet elnökeként, és jelen volt a DK öt újraválasztott önkormányzati képviselője, valamint legalább 15 helyi párttag is. A feladat az volt, hogy Rózsa András polgármester kérésére nevezzék meg, kiket jelöl a párt alpolgármesternek.

Azt hitte róla, hogy meg akarja ütni, ezért hasba rúgta

Az új polgármesterrel azonban a DK nevében nem Horváth Zsolt, hanem a pártközpont által kijelölt Oláh Lajos országgyűlési képviselő folytatott tárgyalásokat. Az ülésen ennek jóváhagyásáról is szó esett, és Horváth Zsolt sérelmezte azt, hogy Oláhot küldték helyette a központból. A 24.hu szerint Horváth a gyűlésen is felhozta, hogy átnyúltak a feje fölött, és a jegyzőkönyvben is rögzítették, hogy a tagság kifejezte nemtetszését az országos vezetés eljárása miatt.

A gyűlés után aztán az egyik önkormányzati képviselő, Tóth Attila és Horváth Zsolt között robbant a feszültség. A volt alpolgármester a 24.hu kérdésére elismerte azt, hogy személyi kérdésekről vitázott Tóthtal, és arról, hogy párttársai túl sok testvérvárosi utazáson vettek részt az előző ciklusban.

Horváth Zsolt – állítása szerint – a személyeskedő vita egy pontján

azt hitte, hogy Tóth meg akarja ütni, ezért hasba rúgta Tóthot.

Az eset után Tóthék rendőrségi feljelentést tettek, és orvosi látlelet is készült a rúgás nyomairól. Horváth – aki korábban rendőrként dolgozott – azt mondta, hogy áll az eljárás elé.

A 24.hu Tóth Attilát is megkérdezte a történtekről, ő végül a pártközponton keresztül küldte meg válaszát. Azt írta:

Valóban igaz, hogy Horváth Zsolt kilépett a pártból, és lemondott a választókerületi elnökségről egy múlt heti taggyűlésen. Ami pedig már a taggyűlés után történt, azt a rendőrség vizsgálja.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya mindeközben azt írta, az ügyben garázdaság vétség gyanúja miatt rendeltek el nyomozást, de gyanúsítotti kihallgatás még nem történt.