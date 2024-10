Megjelentek a gyalázkodó hozzászólások Potápi Árpád János halála után

Mint ismert, csütörtökön tragikus hirtelenséggel meghalt Potápi Árpád János, aki 2014-től a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, 1998-tól kezdve 26 éven keresztül pedig folyamatosan a Fidesz országgyűlési képviselője volt Tolna vármegyében.

A Magyar Nemzet szombat délelőtt arról számolt be, hogy egy, a Tisza Pártot támogató nyilvános csoportban is megemlékeztek az államtitkár haláláról, valamint Magyar Péter is posztolt róla. A lap azonban felfigyelt arra, hogy több gyalázkodó üzenet is megjelent a kommentszekcióban, és mint írták, „sokan nácizták vagy románozták a nemzetpolitikáért felelős volt államtitkárt”, de olyan is akadt, aki más kormánypárti politikus halálát kívánta.

A lap állítása szerint többek között olyan hozzászólások is olvashatók a csoportban, mint „mocskos fideszes volt, s ezt nem tudom elnézni. Hullik a férgese!” vagy „bár mindnyájan így járnátok! Meghalt egy náci?”

Érdemes azonban megjegyezni, hogy bár a Tisza támogatói csoportban valóban van pár ilyen komment, Magyar Péter Potápiról szóló posztja alatt a jóindulatú hozzászólások jellemzők.