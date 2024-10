BKK: Az utasok igényei döntik el, hogy járjon-e éjjel is a metró

Mint korábban megírtuk, Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés Podmaniczky-frakciójának vezetője néhány napja bejelentette, a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén kezdeményezi: járjanak a metrók éjfél után is a hétvégi estéken, péntek–szombat éjjel, és vizsgálják felül a teljes budapesti éjszakai buszhálózatot.

Az üggyel kapcsolatban a BKK közleményt adott ki, melyben leírták, hogy az elmúlt években többször, több szempont mentén – például a növekvő éjszakai igények, a pandémia előtti próbaüzem tapasztalatai és a metróhálózat szerepének újragondolása – újra és újra felmerült a metrók hétvégi üzemidejének meghosszabbítása.

Mint írják, a mostani közgyűlési előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy péntek-szombat esténként, illetve ünnepnapok előestéjén éjfél után is járjanak a metrók. „Nem új a felvetés, a BKK korábban is nyitott volt az igényalapú szolgáltatásbővítésre” – emelték ki, majd hozzátették, hogy 2017-ben pénteken és szombaton hajnali fél egyig bővítették az M2-es és M4-es metrók esti üzemidejét, valamint a pandémia kezdete előtt hajnali fél kettőig bővítették a metrók közlekedését, ugyanakkor a járvány idején Budapesten is visszaesett a forgalom, és a kihasználatlanság miatt visszaállt a metrók üzemideje.

Az üzemidő további 2 órával történő bővítésére a BKK már 2023-ban javaslatot tett (2024-es tervezett bevezetéssel), a felszíni hálózat egyidejű optimalizációjával, de az ehhez szükséges feltételek, leginkább a több mint 100 millió forint többletköltség sajnos nem állt rendelkezésre

– hangsúlyozta a BKK.

A döntés a közgyűlési határozat alapján születik majd meg

Azt is megemlítették, hogy minden esetben alapos elemzésekre és pontos utasforgalmi adatokra támaszkodnak, mielőtt döntést hoznának ilyen léptékű változtatásokról. A társaság munkatársai folyamatosan monitorozzák az éjszakai járatok utasforgalmát, illetve modellezik, hogy a főképp belvárosi területet érintő fejlesztés milyen hatással lehet a külsőbb, metrókon túli területek közlekedésére.

Hozzátették, hogy az éjszaka is közlekedő metrók esetében vizsgálni kell a metróközlekedésben dolgozók munkaidejét, az állomások takarításának és az infrastruktúra karbantartásának kérdését is.

Mindezekből kitűnik, hogy a metrók éjszakai közlekedése komoly technikai, anyagi és humánerőforrás feltételeket követel meg

– húzták alá.

Amikor a rendkívül nagy utasforgalom indokolja – például szilveszter éjjel –, már most is egész éjszaka járnak a metrók Budapesten, és 2024-ben először december 24-én este is meghosszabbított üzemidőben, egészen 18 óráig közlekednek majd a metrók, mert az elmúlt években a belvárosban nagy utasforgalmat regisztráltak a szakemberek. Megjegyezték, hogy az ilyen tapasztalatok is részei annak a vizsgálatnak, amely az éjszakai metróközlekedés bevezetésének hosszú távú lehetőségeit térképezi fel.

„A BKK továbbra is monitorozza az éjszakai közlekedés kihasználtságát és a felmerülő utasigényeket. A döntés a jelenlegi adatok elemzésének lezárása után a közgyűlési határozat alapján születik meg” – tették még hozzá.

(Borítókép: BKK)