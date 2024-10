Magyar Péter szerint több ezren jelentkeztek hozzájuk képviselőjelöltnek

Magyar Péter a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amiben bejelentette, hogy 720 ezer forint értékben adtak át légzéstámogató eszközt a ceglédi Toldy Ferenc Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályának.

A pártelnök a videóban arról is beszélt, hogy az elmúlt napokban már kétezer jelölt nyújtotta be hozzájuk a pályázatát, hogy a TISZA képviselőjelöltje legyen a 2026-os országgyűlési választásokon. Emlékezetes, Magyar Péter az október 23-i rendezvényükön jelentette be, hogy mind a 106 egyéni választókerületben pályázatot írnak ki a jelöltekre.

A videó tanúsága szerint az adományt helyi aktivistáknak, az egyik úgynevezett Tisza-szigetnek köszönhetik.