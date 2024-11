Kiderült, drágább lesz-e idén a hal karácsonykor

A hazai halpiac főszezonja a karácsony, és jó hír, hogy a két slágertermék, a ponty és a szürkeharcsa ugyanolyan áron lesz kapható idén, mint 2023-ban. Ennek oka, hogy nem volt drasztikus halpusztulás, és a takarmányok ára is megfizethető maradt.

Hetek óta tart a lehalászás a hortobágyi halgazdaságban, de még mindig csak a munka felénél járnak – írja az RTL.

„December 10-ig a tavi halászatokat befejezzük, és utána a telelőből a már szétválogatott halakat csak a piacra fogjuk kidolgozni” – nyilatkozta az RTL Híradónak egy ott dolgozó.

A hazai halpiac főszezonja a karácsony, drágulás ugyanakkor 2024-ben nem lesz. Úgy tervezik, hogy a két slágertermék, a ponty és a szürkeharcsa ugyanolyan áron lesz kapható, mint 2023-ban, tehát 1900 forint körül lesz az élőponty kilója, és nagyjából 3500 forint a szürkeharcsáé, de filézve mind a két hal drágább.

A Magyar Halászati Szakmaközi Szervezet szerint a magyarok már valamivel több halat esznek, de az európai átlagtól még mindig le vannak maradva, mivel az 20–21 kilogramm, a magyarok átlaga pedig 6 és fél kilogramm körüli.

Bár aszályos volt a nyár, de nem volt drasztikus halpusztulás és a takarmányok ára is megfizethető maradt, ezért nincs most drágulás, sőt, sok halgazdaságból exportra is jut.