Karikó Katalin és Drew Weissman az Indexnek: nem lazsálunk a Nobel-díj átvétele óta

Csütörtöktől Szeged ad otthont egy nemzetközi mRNS-konferenciának, amelyen két friss Nobel-díjas is részt vesz díszelőadóként: Karikó Katalin és Drew Weissman. A november 7-én kezdődött konferencián előad Ugur Şahin, a BioNTech társalapítója és vezérigazgatója, valamint további 13 vezető mRNS-kutató Nagy-Britanniából, az Amerikai Egyesült Államokból, Franciaországból, Belgiumból, Svédországból, Lengyelországból, Svájcból és több magyarországi egyetemről is.

Az amerikai tudós szomorú felesége

Az mRNS-sel szemben világszerte bizalmatlanság alakult ki bizonyos körökben.

A közösségi oldalakon terjedő összeesküvés-elméletek ellen fel kell venni a harcot, mégpedig tényekkel

– mondta a Szegedi Tudományegyetemen rendezett angol nyelvű sajtótájékoztatón Drew Weissman, aki 2023-ban – Karikó Katalin kutatótársaként – vehette át az orvosi Nobel-díjat.

A legjobb, ha az mRNS-ről minél több tényt osztunk meg a nyilvánossággal

– tette hozzá az amerikai kutató.

Tudományos körökben úgy tartják, hogy a Nobel-díj átvétele után a tudósok kiengednek és nem ugyanazzal az erőbedobással kutatnak, mint korábban. Az Index azon kérdésére, hogy a stockholmi gála óta ugyanúgy járnak-e be dolgozni, mint korábban, Karikó Katalin és Drew Weissman kijelentette: nem lazsáltak a rangos elismerés átvétele óta.

A feleségem nem örül, mert a Nobel-díj óta még többet dolgozom, és kevesebbet vagyok otthon a családommal

– mondta mosolyogva az amerikai orvosprofesszor. „Nálam sem lassult az ütem” – válaszolt Karikó Katalin, aki azóta rengeteg előadást tartott, és nem titkolt célja, hogy a fiatalokat még inkább bevonja a tudományos munkába.

Közös motor volt a tudásvágy

„Különböző emberek vagyunk, de jól kiegészítettük egymást” – felelte Drew Weissman arra a kérdésre, hogy milyen kutatótárs a magyar származású tudós. „Mindkettőnket hajtott a tudásvágy, és ez volt a motorja az együttműködésünknek” – tette hozzá az amerikai orvosprofesszor.

„Drew felesége azt mondta, hogy a férje nem beszél sokat, naponta csak korlátozott számú szóval rendelkezik. A vitáink során a napi szómennyiséget mindig el is használta” – tréfálkozott a magyar származású tudós, aki – közös munkájuk során – rengeteget tanult az orvostudományról. „Nagyon hálás vagyok Drew-nak, mert sok új dolgot hallottam, például az immunológia területéről” – tette hozzá Karikó Katalin.

MRNS-kísérletek lesznek a világűrben is

Az amerikai tudós elmondta, hogy a Nobel-díj átvétele óta többen ismerik föl, amelynek az előnyeit elsősorban a felesége és a gyerekei élvezik.

Nyáron Spanyolországban nyaraltunk és a feleségem egy szépségszalonban szeretett volna egy új frizurát csináltatni. A fodrászok visszautasították, mert nem volt szabad helyük. A fodrászatban elhelyezett televízió éppen engem mutatott , mire a feleségem közölte: ő az én férjem. Azonnal fogadták

– elevenített fel egy tréfás esetet az amerikai professzor.

Karikó Katalint is többen ismerik fel és a Nobel-díj óta, gyorsabban kap választ az e-mail-jeire is, mint korábban. Mindkét tudós úgy vélekedett, hogy az mRNS módszert a gyógyszeriparban több területen is fel lehet használni.

Sőt, – árulta el az amerikai professzor – hamarosan mRNS-kísérleteket fognak végezni a világűrben is.

A Szegedi Tudományegyetem rektora, Rovó László emlékeztetett arra, hogy – Szent-Györgyi Albertnek is köszönhetően – az intézményben a biokémiai és molekuláris biológiai kutatások 100 éves múltra tekintenek vissza. Az SZTE-n több évtizede folyó színvonalas biológiai és orvosbiológiai kutatás volt az alapja az MTA Biológiai Kutatóközpont 1973-as megalapításának. A rektor meggyőződése, hogy az új mRNS-technológián alapuló terápiás kutatások néhány éven belül alapvetően fogják megváltoztatni több területen is az orvosi kezelést.