Szia, Magyar Péter! Ha tudsz arról, hol lehet gyermekeket vásárolni, akkor menj be az ügyészségre és jelentsd!

Egy hétfőn nyilvánosságra került hangfelvételen Magyar Péter azon viccelődött, hogy meglepődnének idős követői, ha azt mondaná nekik, vegyenek maguknak új unokát a külföldre költözött szeretteik helyett.



Most a nyilvánosság elé állt és TikTok-videóban reagált annak az elrabolt gyereknek az édesanyja, akire azt mondta Magyar Péter, hogy vegyenek új gyermeket.

„Szia, Magyar Péter, az elrabolt Aladár anyukája vagyok” – kezdte a felvételt az édesanya. Mint mondta, gyermekét még Varga Judit minisztersége alatt rabolták ki az ágyából, csaknem napra pontosan egy évvel ezelőtt, november 29-én, hamis dokumentáció alapján. A nő szerint már többször felkeresték a Tisza Párt elnökét, ezért ismeri az esetet, a most napvilágra került felvétel pedig azt bizonyítja, hogy Magyar Péter azokon az embereken viccelődik, akik azért keresték fel, hogy hozza vissza a gyermekeiket, az elrabolt unokáikat.

Igen, én voltam az egyik, aki megkeresett, és a nagymamát is tudom, hogy ki volt a másik és hogyha neked ennyi a reakciód rá, hogy vegyünk magunknak újat, ez nagyon sajnálatos

– fogalmazott az anyuka, majd hozzátette„már akkor tudta milyen ember Magyar Péter, amikor Varga Judit elmondta egy interjúban, hogy hogyan bántalmazta őt”.

Sajnálatos módon én is alá tudom támasztani, hogy ezt a lelki terrorizálást, ahogyan te is terrorizáltad Juditot, sajnos nagyon sok nő átéli, ahogyan én is átéltem, Aladár vérszerinti apjától