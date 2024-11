A hideg ellenére is vibráló programokat kínál a főváros

A hőmérő a nullához közelít, de a hétvégén nappal és éjszaka is vibráló programokat kínál a főváros. Vásáron és koncerten át társasjátékok ünnepéig számos esemény közül válogathatnak azok, akiknek a hideg nem szegi kedvét, hogy kimozduljon az otthon melegéből.

November 16-án rendezi meg az idei utolsó vásárát Budaro Designers' Market, amely szeptemberben tűnt fel a hazai dizájnvásárok között, színes tervezői gárdával elfoglalva egy napra a Bartók-negyed valamelyik közkedvelt helyét.

A szombati eseményt a környék legújabb kávézójában, a Művházban rendezik meg. Lakberendezési tárgyaktól kezdve különböző technikákkal készült nyomatokig és textiltermékekig széles választék vár ránk a retró hangulatú, mégis modern térben, ahol egy finom kávét is elfogyaszthatunk.

Irish Coffee Day a Tamp & Pull kávézóban

A Czuczor utcai Tamp & Pullban a város egyik legjobb kávéját kapjuk. November 16-án azonban a szokásos eszpresszó, cappuccino és americano helyett egy igazi kávékülönlegesség kerül a középpontba: a tavalyi nagy sikerre való tekintettel a Tamp & Pull headbaristája, Akócs Levente ismét egy teljes napon keresztül finom ír kávéval vár minket.

Chelsea Wolfe (US) – koncert

A 2021-es, Converge-dzsel közös lemezét követően újra szólóalbummal tért vissza idén Chelsea Wolfe, a magyar rajongók nagy örömére november 16-án Budapesten is bemutatja legfrissebb szerzeményeit, méghozzá az A38 Hajón. A southern gothic műfaj, a doom metal és a kísérleti zene határmezsgyéin egyensúlyozó énekes-dalszerző atmoszferikus koncertjei felérnek egy földöntúli szeánsszal, ami bár meglehetősen sötét tónusú, mégis katartikus.

Gitárklub vol. 7, vendég: Másik János

Nagy Ádám klubkoncertsorozata számos emlékezetes esemény után új helyszínen, a Magvető Caféban folytatódik. A virtuóz gitáros rendhagyó koncertjein hazai kortárs előadóművészekkel zenél együtt, az előadást pedig egy beszélgetés követi a közönség aktív bevonásával. November 16-án Másik Jánossal lép színpadra.

Bladerunnaz presents Roni Size, Grooverider, E-Z Rollers, Klute, A Sides (UK)

A Bladerunnaz november 16-án újabb „history bulival” készül az Akváriumban, ahol a drum and bass rajongók egész éjszaka nosztálgiázhatnak. A műfaj igazi legendái érkeznek: a bristoli Roni Size és a műfaj „keresztapja”, Grooverider. Velük tart az óriási hangulatot garantáló E-Z Rollers, valamint Klute, a Commercial Suicide kiadó alapítója is. Fellép továbbá az A Sides, aki nagy hatással volt a műfaj olyan neveire, mint Calibre és Break. Magyar részről Chris.SU is erősíti a line-upot, így biztosak lehetünk benne, hogy emlékezetes buli vár ránk a Nagyhallban.

A társasjátékok ünnepét is megtartják

Kygo World Tour

A közönségkedvenc DJ és producer világsztár, Kygo 2018 óta először indul turnéra, és körbeviszi elképesztő élő show-ját a világon. A kihagyhatatlan előadás Kygo jellegzetes zongoráját, valamint vonósokat, énekeseket és dobosokat is felvonultat november 17-én. Előjátszóként Sam Feldt és Klangkarussell csatlakoznak a bulihoz Budapesten, az MVM Dome színpadán.

Görög dalworkshop & gardróbvásár

A Déli pályaudvar közelében található alkotás13 olyan, mint egy nagy nappali, ahol kellemes környezetben fedezhetjük fel a művészetterápia pozitív hatásait, vagy vehetünk részt workshopokon, vásárokon és izgalmas előadásokon. Ezúttal görög dalworkshoppal és gardróbvásárral várnak minket november 17-én. A workshopon egy tradicionális görög dalt tanulhatunk meg közösen, és a részvételhez semmilyen zenei előképzettségre nincs szükség. Ezt követi a vásár, ahol teljesen új, újszerű, valamint vintage kategóriájú ruhák közül válogathatunk.

Makers' Market

Szerencsére Budapesten egész évben tombolnak a dizájnvásárok, de a karácsony közeledtével különösen érdemes ellátogatni valamelyikre, hiszen itt magyar tervezők egyedi termékei közül válogatva gondoskodhatunk az idei ajándékokról. És hol találhatnánk nagyobb kínálatot, mint a Makers' Marketen, amelyet legközelebb november 17-én rendeznek meg a Móricz Zsigmond tér közelében, a Villányi úti Konferenciaközpontban. Ékszerek, kerámiák, ruhák és kiegészítők, grafikák, lakberendezési tárgyak, csomagolt finomságok és ajándékok várnak ránk – és az esemény kutyabarát!

12. Társasjátékok Ünnepe és Társasjátékvásár

November 16-án és 17-én a Millenárison immár 12. alkalommal rendezik meg a Társasjátékok Ünnepét és Társasjátékvásárt, amely Magyarország legnagyobb társasjátékos rendezvénye. A kétnapos esemény kiváló alkalmat kínál arra, hogy minden korosztály felfedezze a társasjátékok világát, legyen szó akár régi klasszikusokról vagy vadonatúj, innovatív játékokról. A program során rengeteg játékot próbálhatunk ki helyben, a társasjáték-kiadók és -forgalmazók standjainál pedig szakértői segítséget is kaphatunk a hatalmas kínálatban való eligazodáshoz, és kedvezményes áron vásárolhatunk.

Amennyiben még több programra vágyna a hétvégén, böngéssze a We Love Budapest programkalendárját.