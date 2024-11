Most akkor agyhalottak vagy a legjobb jelöltek? Magyar Péter a kampányban még egészen másként beszélt saját embereiről

Meglehetősen ellentmondásos kijelentéseket tett Magyar Péter saját pártja, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjelöltjeiről. Míg ugyanis a kampány alatt nagy nyilvánosság előtt igencsak fényezte és dicsérte a listáján szereplőket, addig a tegnap kiszivárgott hangfelvételek szerint alkalmatlannak tartotta őket, és még azt is megtiltotta nekik, hogy nyilatkozzanak. Magyar a kiszivárgásra ugyan reagált, de az elhangzottakra nem.

Ellentmondásos kijelentések

Az első:

Úgy döntöttünk inkább, hogy sok nyelven beszélő, a világ legjobb egyetemein végzett programozómatematikust, fizikust, lelkészt, sebészt, biogazdálkodót, diplomatát, közgazdászt teszünk a listára.

A második:

Az egyik az így fogja, így a mikrofont, és így remeg a csávó, ilyen teljesen készen van, nyilván fiatalon nehéz ennyi ember előtt beszélni, de akkor is. Totál antitalentum politikailag mindegyik, és én csinálok mindegyikből EP-képviselőt… ilyen technokraták ők.

A fentebbi idézetek mind Magyar Pétertől származnak, igaz, ő csak az előbbit ismeri el sajátjának. Az első mondatokat május 20-án mondta Szegeden, a Tisza Párt nagygyűlésén, még az EP-kampány kellős közepén. Magyar ekkor a lehető legjobbaknak mutatta be saját jelöltjeit, akiket több mint félezer jelentkezőből választottak ki, és szakmailag magas szintet képviselnek.

A második pedig a csütörtökön kiszivárgott hangfelvételen hangzott el. Ennek valódiságát Magyar Péter napok óta tagadja, igaz, tegnap már csak annyit kommentált az ügyre, hogy annak állításait, az abban elhangzottakat figyelmen kívül hagyta, kizárólag a kormányzatot és a miniszterelnököt ostorozta csak.

Pedig képviselői, illetve jelöltjei feltehetően nem örülhettek a most nyilvánosságra került mondatoknak, hiszen abban Magyar agyhalottaknak és tehetségtelennek is titulálta őket. Sőt, állítása szerint még azt is megtiltotta nekik, hogy nyilatkozzanak a sajtónak. Ezt egyikük mégis megszegte, ami igencsak felingerelte Magyart.

Leírom neki délután, hogy senki nem nyilatkozik, no fucking way, senki rajtam kívül […] senki nem nyilatkozik, hatszázfajta sajtó van. […] nézem a telefonomat kint […] hogy ez az én EP-jelöltem, aki nyilatkozott.

Állítása szerint ezután berohant, kiabált az illetővel, és megkérdezte, hogy mi a „f*szt” csinál.

„Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul […] Mondom, te tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös fa**omat csináltál?” – mondta a hangfelvételen.

A legkeményebben azt a Weisz Viktort osztotta ki, aki végül 9. volt a listán, és be sem került az Európai Parlamentbe. „Egész hangulatos fotókat csinált így alulról […] fotósnak jó.” Majd egy kis szünet hallható a felvételen, és Vogel megkérdezi, hogy „neked ő amúgy szimpi?”.

Egyik se szimpi. Olyan tehetségtelen mindegyik

– vágta rá.

A kiválasztásról

Korábban, legalábbis a nyilvánosság felé viszont egészen másképp vélekedett saját embereiről.

„Több nyelven beszélő fiatal és idős emberektől különböző szakterületen, tapasztalattal, diplomáciában, művészetekben, műszaki tudományokban, jogban, közgazdaságtanban – hogy a kollégáim majdnem elsírták magukat, hogy ilyen emberek, hogy kiket kell kihúzni ebből az 538-ból, hogy a végén legyen 20 olyan jelöltünk” – mondta április 12-én Magyar a Klubrádió adásában a jelöltjeik kiválasztásáról.

Magyar még a választás éjszakáján is úgy fogalmazott, hogy „a Tisza Párt másképpen választotta ki a jelöltjeit, nem korrupt, levitézlett, idegen nyelven nem beszélő képviselőjelölteket ajánlunk, hanem a világ legjobb egyetemén végzett, sok nyelven beszélő szakembereket, akik be fogják bizonyítani, hogy a politika lehet szép, lehet hasznos, lehet igazságos és lehet őszinte.”

Hogy pontosan milyen volt a kiválasztási folyamat, arról nem osztott meg a párt információkat. Magyar csütörtökön nyilvánosságra kerülő szavai szerint ugyanakkor nem volt túl alapos a folyamat. Hiszen arra a kérdésre, hogy miért őket választotta, azt mondta:

Mert ők voltak a legjobbak, nem volt ilyen opciónk, egy napunk volt, hogy eldöntsük a többi közül.

Ezt erősítheti egyébként az a tény is, hogy a Tisza Pártnak az EP-listáján és a fővárosi listáján is jelentős átfedések voltak, azaz sok jelölt szerepelt mindkét listán, mintha valóban nem lett volna elég jelöltje a pártnak, hogy mindkettőt feltöltse.

Kifizetőhely vagy sem?

Visszatérve a májusi szegedi eseményre. Itt hangzott el az a mondat is Magyartól, hogy „be fogják azt bizonyítani minden magyar embernek, hogy lehet ezt másképp csinálni, hogy az Európai Parlament nem csak egy kifizetőhely”. Nos, a hangfelvételen viszont már nem egészen ez hangzott el.

Ott a Magyaréra hasonlító hang arról értekezett, hogy „basszus, ennyit dolgozok, csinálok baz*eg belőlük EP-képviselőt úgy, hogy fogalmuk se volt, hogy ez micsoda, hogy hogy van […] legjobb állás a világon, keresnek havi tízmillát”. Hogy pontosan melyik akkor az igaz, azt nem tudni, de a második mondat erősen arra utal, hogy mégiscsak kifizetőhelyként tekint az uniós intézményre.

(Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke beszédet mond a párt rendezvényén a budapesti MOM Sport rendezvényközpontban 2024. július 6-án. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)