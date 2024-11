Bezártak egy játszóteret Fejér vármegyében, mert a gyerekzsivaj zavarta az egyik szomszédot

Zavarta a szomszédokat a gyerekzsivaj, ezért beperelték a falu vezetését a Fejér vármegyei Söréden. A perben az első, a másodfokú bíróság és végül a Kúria is a lakóknak adott igazat. A focipálya és a családi ház közötti kerítés magasítását és zajvédő fal építését rendelték el, amire a településnek azonban nincs pénze.

Egy bírósági ítélet miatt az önkormányzat bezárta a játszóteret a Fejér vármegyei Söréden, mivel az egyik szomszédot zavarta a játszótérről kihallatszó gyerekzsivaj – számolt be az RTL.

A felperes elmondása szerint ez korábban egy teljesen üres terület volt, amelyet mezőgazdasági területként használtak, így a szülei nagyon megörültek, mivel arra számítottak, hogy ez majd a nyugalmukat fogja szolgálni.

Végül azonban nem így lett. Uniós és állami pályázati pénzből összesen több mint 25 millió forintból épült fel előbb a játszótér a gyerekeknek, majd a betonfocipálya, végül a felnőtt kondi gépek. A polgármester szerint a környéken lakók nagyon örültek a fejlesztéseknek.

Igazából ez egy nem nagyvárosi játszótér, hanem egy kistelepülésnek a játszótere, ahol a település méretéhez kapcsolódóan vannak bent gyerekek és jelennek meg. Nem sokkal nagyobb a játszótér zajterhelése, mint egy három-négy gyerekes háznak az udvarán lévő zaj

– árulta el Végh Rudolf, a település polgármestere.

A szomszédnak nemcsak a zajjal volt baja, hanem a gyerekekkel és azok szüleivel is rendszeresen volt konfliktusa. A perben az első, a másodfokú bíróság és végül a Kúria is a lakóknak adott igazat. A focipálya és a családi ház közötti kerítés magasítását és zajvédő fal építését rendelték el. Erre azonban nincs pénze a falunak, ezért zárták be a játszóteret.

Azt egyelőre nem tudta megmondani a sörédi polgármester, leghamarabb mikor nyithat meg a játszótér. Helyi civilek kezdeményezésére közösségi finanszírozásból próbálják majd kifizetni a zajvédő fal több mint tízmillió forintos költségét.