Videón, ahogy az első leesett hó után majdnem balesetet okoz egy ideges autós Budakalászon

A hóhelyzet mindig kihívásokat gördít az autóval közlekedők elé. Alig, hogy leesett a tél első hava, pár órán belül jelentkezett is a „bunkó autósok” versenyébe egy delikvens.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, péntek reggelre megérkezett Magyarországra is az idei tél első hava, több képes galériában mutattuk be Budapest és a vidéki városok fehér takaróját.

Budakalászon is megjött az első hó, egy sofőr pedig nehezen viselte, hogy egy gyalogos az eredeti tervét sutba dobva mégsem kelt át a zebrán. Az esetről a Budapesti Autósok oldalán. Az autós dühében kielőzte az előtte szabályosan közlekedőt, majd a gyalogos-átkelőhelyen rá is húzta a járművét a másikra. Az időjárási viszonyokat is figyelembe véve nagy szerencse, hogy nem történt baleset.