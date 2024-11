Kemény szigorítások jöhetnek az elektromos rollerekre

A European Transport Safety Council (ETSC) európai közlekedésbiztonsági szervezet készített tanulmányt az elektromos rollerek használatának EU-s szabályozásáról. Többek között korlátoznák a sebességet, változtatnának a fékerőn, a gyorsulásra felső határ bevezetését javasolják és zéró toleranciát hirdetnének az alkoholfogyasztásra.

A szabályozást indokolja, hogy csak 2022-ben 119 halálos baleset történt „motorizált mikromobilitási járművekkel” az európai országok összesített adatai alapján. Ezeknek a túlnyomó többsége rollerezőt érintett, tovább az egykerekűeket használókat. A tájékoztatás szerint azonban a balesetek többsége esés miatt következik be, ebből kifolyólag nincsen másik érintett, így a rendőrség sem szerez tudomást róla, ezért ezek a statisztikákban sem jelennek meg.

Az ETSC javaslata a nemzeti kormányoknak az elektromos rollerek szabályozására:

16 éves alsó korhatár a használatukra;

kötelező bukósisak viselése;

másik utas szállításának a tilalma;

alkohol és kábítószer hatása alatt tilos legyen használni;

20 kilométer/h felső sebességhatár;

gyorsulási sebesség maximalizálása;

hangjelző berendezés (csengő) használata;

első és hátsó lámpa használata.

Magyarországon jelenleg még nincsen szabályozás a népszerű járműre, ahogyan a KRESZ-ben sincsen feltüntetve járműként. Használatával kapcsolatban nincs meghatározva sebességhatár, nincsenek tisztázva kivilágításának szabályai, és a különböző biztonsági berendezések sincsenek meghatározva, ennek ellenére a bírói gyakorlat egyértelmű abban, hogy az ittas járművezetés elektromos rollerrel elkövethető. Egy 2024 nyarán készült felmérés szerint százezer elektromos roller van Magyarországon.

Vannak azonban olyan európai országok, ahol már vezettek be korlátozásokat. Finnországban és Norvégiában például – városoktól függően – vagy csökkentették a sebességhatárt az éjszakai időszakban, vagy teljesen be is tiltották az esti rollerezést. A korlátozások eredményeként ebben a két országban jelentősen csökkent a balesetek száma.

Az Európai Unióban jelenleg csupán termékszabályozások vannak érvényben, amik magára a járműre vonatkoznak, vagy az akkumulátorra, de a közlekedést illetően nincsen egységes szabályzat.