Kizuhant egy 13 éves fiú egy III. kerületi gyermekotthon második emeletéről

Súlyos sérüléseket szenvedett egy 13 éves fiú, miután kiesett a III. Kerületi Szent Miklós Gyermekotthon második emeletéről. Információk szerint a fiút büntetésként zárták be a helyiségbe, ahonnan az ablakon keresztül az utcára zuhant – írta meg a 24.hu.

A lap kérdésére az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy vasárnap kiszálltak a helyszínre, és súlyos sérülésekkel vitték kórházba a fiút, akire a járókelők találtak rá

Az intézmény dolgozói csak később, a rendőrségtől értesültek az esetről,

tőlük tudták meg, hogy a szerencsétlenül járt fiút a traumatológiai osztályon kezelik. A BRFK kommunikációs osztálya azóta közölte, hogy nem merült fel bűncselekményre utaló jel, ezért nem indítottak eljárást az ügyben.

A 24.hu kereste a Szent Miklós Gyermekotthont is, végül Szajlai Adrienn intézményvezetővel sikerült is beszélniük, aki tagadta azokat az értesüléseket, miszerint a fiút a nevelői büntetésből zárták be a helyiségbe és hagyták magára szándékosan. Közölte, hogy a zuhanás következtében a gyereknek a combja eltört, de tudomása szerint az állapota kielégítő. Az intézményvezető hozzátette, belső vizsgálat indult az üggyel kapcsolatban.