Szájer József: A politika bizalmi műfaj, és ezt a bizalmat én eljátszottam

Szájer József, a Szabad Európa Intézet igazgatója szerdán egy interjúban elárulta, miért döntött úgy, hogy hosszas távollét után visszatér a nyilvánosság elé, valamint új feladataiba is betekintést engedett. A Fidesz alapítója, az Európai Parlament egykori képviselője kifejtette véleményét az unió aktuális helyzetéről, de még Donald Trump megválasztott amerikai elnök is szóba került.

A hivatásos politizáláshoz már nem térnék vissza, de négy év teljes csend után innentől fogva a gondolataimat az ország és Európa sorsáról, a világról én el fogom mondani a nyilvánosság előtt is – mondta Szájer József, a Szabad Európa Intézet igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. „Vannak gondolataim, azok nem zárultak le négy évvel ezelőtt” – jelentette ki a volt uniós képviselő.

Az interjúban szó volt többek között arról, hogy a volt politikus miért döntött úgy, hogy négy év távollét után újra nyilvános szerepet vállal, előkerültek a Szabad Európa Intézet feladatai, de a Fidesz-alapítót az Európai Unióról, az európai parlamenti választási reformról, az európai bírósági rendszerről, sőt, még Donald Trump amerikai elnökségének várható hatásairól is kérdezték.

A volt európai parlamenti képviselő elmondta, hogy:

Nem tud kibújni a politikus bőréből, de különbséget tett egy cselekvő politikus és egy elmélkedő, gondolkodó ember között. Kijelentette, hogy a jövőben nem tudományos, vagy szakmai típusú tevékenységet fog végezni, de megszokta, hogy valamilyen módon kommunikálja a gondolatait a világgal, „és ehhez most visszatérek” – fogalmazott.

Lemondott minden tisztségéről, amit – szavai szerint – azért tett, „mert a politika az egy bizalmi műfaj, és ezt a bizalmat én eljátszottam”, hozzátéve, hogy ezt szerinte „nem is lehet visszaszerezni”.

A Szabad Európa Intézet célja, hogy az ő és kollégái gondolatai hasznosuljanak Magyarország és az unió érdekében. Úgy látja, hogy létre kellene hozni néhány ellensúly-intézményt, az általa vezetett intézet egyik céljának a nemzetek jogi chartájának megteremtését nevezte meg, ami a tagországok jogaira fókuszál, emellett a nemzetek bíróságát is létrehozná. Tervei szerint a jövővel, a lehetőségekkel foglalkozna, amelynek Orbán Viktort tarja szakértőjének.

Kijelentette, hogy „genderideológiáról, házasság definícióról” nem nyilatkozik, de hasznosítja a „Fidesszel, a mostani politikai vezetéssel ellentétes” véleményeket, amiből szerinte sokat lehet tanulni.

Úgy látja, hogy Magyarországon jelen pillanatban nincs értelmes vita, szavai szerint „két oldal nem tárgyal egymással, nem beszélget egymással”, mindenki kényelmesebbnek érzi azt a buborékot, amiben van.

Az európai rendszer súlyos problémájának látja, hogy nagyon messzire ment a kiinduló gondolattól, „ma már az Unió szankcionál, bekiabál kívülről, pénzbüntetéseket szab ki” – mondta. Kijelentette, hogy az Európai Parlament az unió „egyik legneuralgikusabb problémája”.

Szerinte az Európai Unió olykor úgy működik, „mint amikor a kommunizmus meg akarta oldani az egyenlőtlenségnek a problémáját, és amikor nem ment neki, akkor erőszakhoz folyamodott”.

Lábjegyzetként óvatosan célzott Magyar Péter kijelentésére is. A Tisza Párt elnöke korábban úgy fogalmazott, hogy egy „icipici” szuverenitásról le kellene mondani, azonban Szájer József felhívta a figyelmet arra, hogy „a magyar alaptörvény nem így szól”. „A magyar alaptörvény nem adja át a magyar nemzeti szuverenitást, hanem ezt bekölcsönzi a közösbe, és az uniós intézményeken keresztül közösen gyakoroljuk” – mondta az egykori képviselő.

Kifejtette, hogy nézőpontja szerint Donald Trump nem a világot akarja megváltani, hanem Amerikát akarja az elvei szerint jól kormányozni.

Orbán Viktor szavait idézte, aki hangsúlyozta, hogy az amerikai elnökválasztással egy harcostársat szerzett a magyar kormány, a korábbi politikus azzal egészítette ki, hogy emellett sikerült megszabadulni egy több, mint „ellendrukkertől”.

Mint ismert, a pár éve az ereszen lecsúszva egy brüsszeli szexpartiról menekülő politikus Schmidt Mária invitálására tért vissza a közéletbe, de nem politikusként, hanem egy új intézmény, a Szabad Európa Intézet vezetőjeként. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a november 14-i kormányinfón elárulta, hogy az egykori uniós képviselő maga sem ambícionálja a politikai szerepvállalást, cikkeket, tanulmányokat akar írni.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, kedd este a Terror Háza Múzeumban mutatták be a Szájer József pályafutásáról szóló könyvet. A volt politikus többek között kifejtette, hogy elfáradt a harminc évnyi küzdelemben. Az eseményen részt vett Lévai Anikó, Schmidt Mária, G. Fodor Gábor és Békés Márton is.

