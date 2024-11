Megkezdődik a modellváltás a BME-n, így maradna jogosult az egyetem az Erasmus-programra

A nyáron megválasztott rektor, Charaf Hassan november 28-án a működési struktúra lehetséges irányairól tartott fórumot, amelyen részletesen ismertette, hogyan váltana modellt a BME − közölte az Eduline.

Ebből kiderült, hogy a rektori vezetés és a jelenlegi fenntartó tárgyalása eredményeként új működési keretrendszert alakítanának ki, amelyben az állam mellett „az egyetem fejlődéséhez többlettámogatást biztosítani tudó, tőkeerős, az egyetem gazdasági, piaci kapcsolatait erősítő hazai vállalat vagy vállalatok is fenntartói szerepet és felelősséget vállalhatnak”.

Emiatt az egyetem fenntartói joga az állam által létrehozott gazdasági társasághoz kerülhet.

– olvasható a BME közleményében.

Az új modellben nemcsak a jelenlegi bázisfinanszírozás emelkedne, hanem a teljesítményalapú finanszírozás is megjelenne. Az átalakítás után az infrastruktúra és az ingatlanvagyon továbbra is az egyetem vagyonkezelésében maradna, azonban ennek módját és időtartamát is megerősítik.

Charaf Hassan elmondta, a modellváltásról már tárgyaltak a fenntartóval, majd hangsúlyozta, hogy csak olyan működési modellben gondolkodnak, amely egyszerre biztosítja a magas színvonalú oktatást, az egyetemi autonómia megerősítését és a versenyképes bérezést.

A rektor hozzátette, hogy a decemberi ülésen kér felhatalmazást a fenntartóváltás további részleteinek kidolgozására és végigvitelére a Szenátustól. Az ehhez kapcsolódó tárgyalásokhoz pedig az egyetemi vezetőkkel és a hallgatói képviselettel együtt bizottságokat hoz létre.

Charaf Hassan kitért arra is, hogy folyamatosan be fog számolni a részletekről, hiszen szerinte az „átfogó és széles körű párbeszédre épülő döntéshozatal elengedhetetlen ahhoz, hogy a BME továbbra is a magyar és nemzetközi műszaki felsőoktatás meghatározó szereplője maradjon”.

Ugyanis az újfajta modellváltással az alapítványi egyetemekkel ellentétben a BME nem szorulna ki az Erasmus- és a Horizont-programokból.