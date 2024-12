Ungár Péter: Magyar Péter úgy akar kormányváltást, hogy közben a 444-nél szomorkodjanak

Kedden, 19 órakor újabb adással jelentkezett a Közbeszéd, a Köztér YouTube-csatornájának talkshow-ja. Ezúttal Ungár Péter, az LMP társelnöke és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója voltak a műsor vendégei, akik többek közt a könyvek lefóliázásáról, a Libriről és Magyar Péter tevékenységéről is beszéltek.

Ungár Péter és Orbán Balázs voltak a kormányközeli Köztér YouTube-csatorna műsorának, a Közbeszédnek a legutóbbi vendégei. A két politikus ugyan alapvetően mást gondol a világról és a politikáról, de számos kérdésben mégis azonos az álláspontjuk.

A beszélgetés alatt szóba került, hogy 2023-ban az MCC felvásárolta a Librit, de a könyvek lefóliázása is szót ejtettek.

Orbán Balázs szerint „a liberálisok, akik talán soha életükben nem jártak Libri könyvesboltban”, célirányosan indultak meg, és „kezdték el lefotózni a befóliázott könyveket, például a nagy értékű külföldi könyveket is, amik szintén be vannak fóliázva”. Ugyanakkor a miniszterelnök politikai igazgatója szerint olyan kiadványokat is kiválasztottak, amelyek szakmai okokból nemzetközi standardok szerint kerülnek ki így a polcokra.

Ungár Péter kijelentette, hogy ebben a kérdésben pártpolitikától mentes társadalmi vitát kellene folytatni.

Szerintem az ellenzék összes pártja egzisztenciálisan inkább a halálban, mint az életben van

– hangzott Ungár Péter ellenzéki pártokról szóló megállapítása az LMP-vel kapcsolatban. Szerinte 2026-ban szükség lesz egy „higgadt alternatívára”.

Az LMP társelnöke Magyar Péterrel kapcsolatban elmondta, hogy nem szimpatikus számára a Tisza Párt elnöke, ugyanakkor hozzátette, a tevékenységét egyelőre nem kívánja minősíteni. Ironikusan azt is megjegyezte, hogy szerinte Magyar Péternek „az az álma, hogy úgy lesz egyszer Magyarországon kormányváltás, hogy közben a 444 szerkesztőségében szomorúak”.

Orbán Balázs szerint az ellenzéki média „ezerrel tolja Magyar Péter szekerét”, és szerinte a Tisza Párt elnöke nem egy szuverén személyiség.

A politika nem valóságshow, ahol beköltöznek az emberek, és nézed, hogy mit mondanak, és az alapján te zsűrized őket

– jegyezte meg Orbán Balázs, ugyanakkor Ungár Péter szerint a politikának nem az a feladata, hogy mindenből konfliktust teremtsen, hanem hogy amiben tud, kompromisszumot vagy konszenzust kössön.