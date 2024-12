Elárasztotta a víz Miskolcot, csaknem százmillió forintos kárt okozott egy csőtörés

Egy fővezeték csőtörése miatt öntötte el a víz péntek hajnalban egy miskolci társasház mélygarázsát. A szivárgásban az ingatlan liftje és öt luxusautó is használhatatlanná vált. A keletkezett kár csaknem százmillió forintos. A lakókat lesújtotta, hogy éppen karácsony előtt kell ilyen súlyos anyagi teherrel szembesülniük.

Egy 300 milliméter átmérőjű vízcső sérülése okozott fennakadást péntek reggel Miskolcon. A hibaelhárítást a MIVÍZ Kft. szakemberei kezelték, akik lajtos kocsikkal biztosították az ivóvizet – írja a Miskolci Napló.

Az Index olvasója arról számolt be, hogy a csőtörés péntek hajnalban kezdődött, és a közeli társasház mélygarázsa is teljesen víz alá került.

Az ingatlan villamosenergia-ellátó rendszere szintén veszélybe került, így a katasztrófavédelem, a MIVÍZ Kft. és az MVM-csoport munkatársai is a helyszínre érkeztek. A víz órákon keresztül ömlött be az ingatlanba, a rendőrség az utat is lezárta. A tűzoltók körülbelül 2 óra alatt szivattyúzták ki az elárasztott helyiségekből a vizet.

A csőtörés miatt a társasház liftje és öt luxusautó is használhatatlanná vált. A keletkezett kár csaknem százmillió forint.

Úgy tudjuk, a társasháznak és a lakóknak is van biztosításuk, viszont karácsony előtt már biztosan nem lesz lehetőségük a kárrendezésre. Olvasónk azt is kifogásolta, hogy a történtek miatt a vízszolgáltató és a helyi önkormányzat sem vette fel a lakókkal a kapcsolatot.

Megjegyezte, az utóbbi években rendszeressé váltak a csőtörések, mivel a város vízműhálózata elöregedett, és rossz állapotban van. Ahogy az Index beszámolt róla, a sorozatos csőtörések már 2019-ben súlyos problémát okoztak Miskolcon. Az egyik esetben előfordult, hogy egy nap alatt hét csőtörés volt a településen.