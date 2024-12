Karácsony Gergely bekeményít, sokkal szigorúbb szankciókat követel a gyorshajtókra

Karácsony Gergely az ATV híradójának nyilatkozva kijelentette, hogy nem bír nagy elrettentő erővel a gyorshajtókra kiszabott jelenlegi pénzbüntetési rendszer, ezért osztrák mintára azt javasolja a kormánynak, hogy a sebességet jelentősen és rendszeresen túllépők járműveit foglalják le a hatóságok, őket pedig tiltsák el a vezetéstől. Jelenleg erre vonatkozó rendelkezés nincsen hatályban, ezért a szigorításhoz törvénymódosításra lenne szükség.

„El tudom képzelni, hogy egy 80–90 kilométer per órás sebességtúllépés, amelyről a javaslatban szó van, adott esetben 8 vagy 9 hónapos eltiltást vonjon maga után, de a jármű elkobzását én egy nagyon átgondolatlan és nagyon elhamarkodott döntésnek tartom” – reagált a javaslatra Borbély Zoltán ügyvéd, hozzátéve, hatékonyabb lenne az extrém gyorshajtók járművezetéstől való eltiltása. Az érvényben lévő jogszabályok 50 és 468 ezer forint közötti pénzbírságok kiszabását teszik lehetővé.

Az elmúlt években több gyorshajtó okozott tragédiát. 2017-ben a budapesti Dózsa György úton óránkénti 130-140 kilométeres sebességgel közlekedő autó csapódott bele egy kikanyarodó járműbe. A balesetben ketten vesztették életüket. 2023-ban az Árpád hídon egy óránkénti 150 kilométeres sebességgel száguldozó sofőr a szalagkorlátot átszakítva elütött egy kerékpárost, aki a baleset következtében meghalt.

A fővárosban októberben 26 új sebességmérő kamerát állítottak üzembe, amelyek egy hónap alatt 53 ezer gyorshajtó mértek be, köztük egy olyat, aki 50-es táblánál hajtott 158 kilométer per óra sebességgel. Rajta kívül azonban többen is legalább 140-el repesztettek Budapest utcáin. A főpolgármester szerint ezek az extrém sebességtúllépések mindennapossá váltak, ezért szigorúbb szankciókra van szükség.