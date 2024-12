Megérkezett a „felszállok” gomb a BKK BudapestGO alkalmazásába

Még könnyebbé teszi a digitálisbérlet-használatot a Budapesti Közlekedési Központ. A társaság új funkcióval, egy úgynevezett „felszállok” gombbal bővítette a BudapestGO alkalmazást, amely a jelenleg is elérhető „metró” gomb továbbfejlesztése felszíni járművekre. Az újításnak köszönhetően a bérleteseknek egyszerűbb és gyorsabb lesz elsőajtós buszra vagy trolira szállni, mert nem lesz szükség kódbeolvasásra. A „felszállok” gombra kattintva azonnal megjelenik az ellenőrzéshez szükséges mozgó ábra, így elő lehet készülni a gyors bérletbemutatásra. Az új funkció a bérletek mellett a napijegyeken is elérhető lesz, az eseti jegyeknél azonban továbbra is kódbeolvasással szükséges érvényesíteni a jegyeket.