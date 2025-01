Megkezdték a Halászbástyánál a kordonok bontását

Péntek reggel megkezdték a fekete, panorámát eltakaró kordonok bontását a Halászbástyánál, amely a napokban éles kritikákat váltott ki országszerte – értesült az ATV.

Ahogy arról az Index is beszámolt, csütörtökön több Facebook-posztban is arról számoltak be, hogy kordont húztak a Halászbástyához, valamint kihelyeztek egy táblát. A tájékoztatás szerint a kordon túloldalára 1500 forintos jeggyel lehet átmenni.

A Halászbástya felső kilátóterasza eddig is belépőjegy váltása után volt látogatható. A Budavári Önkormányzat képviselő-testületének 2024. december 12-i ülésén döntöttek a díjfizetéssel érintett terület növeléséről.

A december 12-én megszavazott előterjesztésben úgy fogalmaztak, hogy a Halászbástyánál a díjfizető terület növelése „pilotprojekt”, amely januárra szól, de opcionálisan egy hónappal meghosszabbítható.

Az esettel kapcsolatban több politikus is éles véleményt fogalmazott meg. „Szörnyű látvány a lekordonozott és fizetőssé tett Halászbástya. Ebben az ügyben jog- és hatásköre az I. kerületi önkormányzatnak van, de véleménye sokunknak. Nekem is: ez egy abszurd és méltatlan eljárás” – írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon.

Az ügyben kerestük a Budavári Önkormányzatot, amennyiben válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Megszólalt a polgármester

Cikkünk megjelenését követően a Facebookon reagált a hírre Böröcz László, Budavár polgármestere. „A budai várat évente körülbelül 4,5 millióan keresik fel, ami örvendetes és megtisztelő, ugyanakkor az itt élők számára sok nehézséget is okoz a mindennapokban. Az a célunk, hogy az eddigieknél jóval többet tudjunk köztisztaságra és a műemléki környezet karbantartására, fejlesztésére fordítani, megfelelve a budaváriak és az ide látogatók elvárásainak is” – olvasható a bejegyzésben.

A Halászbástyát üzemeltető önkormányzati cégünk javaslata alapján a testület döntött arról, hogy a fizetős övezetet tesztjelleggel terjesszük ki a Halászbástya alsó részére is. Január elsejével ez meg is történt, de a kivitelezés nem volt megfelelő, ezért a kordon elbontásáról intézkedtem, ami azóta meg is történt. Nem kell hozzá egy hónap, hogy belássuk, nem ez a jó megoldás. A jószándékú visszajelzéseket, véleményeket ezúton is nagyon köszönöm

– fogalmazott Budavár polgármestere.

Böröcz László arról is írt, hogy 2024-ben az I. kerületiek egy olyan programnak szavaztak bizalmat, amelyben vállalták, hogy „városunk polgárai állnak majd az önkormányzati döntések középpontjában”. „Ennek részeként arra törekszünk, hogy az önkormányzat nagyobb mértékben részesüljön az itt keletkező turisztikai bevételekből, amiből magasabb színvonalú szolgáltatásokat biztosíthasson polgáraink és vendégeink megelégedésére” – tette hozzá.