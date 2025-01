110 milliós lakást sorsol ki a Szerencsjáték Zrt, már a kaparós sorsjeggyel is lehet pályázni rá

Jelentősen bővülhet a Játékoskártya – lakásnyeremény játék heti nyerteseinek és ezzel együtt a fődíjra, vagyis a lakásnyereményre jogosultak száma, mivel 2025. január 13-tól sorsjegyek vásárlásával is lehetővé válik a Szerencsejáték Zrt. lakásnyeremény kampányában való részvétel – jelentette be a vállalat egy közleményben.

A vállalat – amely az előző évben is kisorsolt egy hasonló lakást – friss közleményében azt írta, hogy az idei sorsolásig két hónap van hátra, és mostanáig csaknem 600 ezer játékos szerzett jogosultságot az azon való részvételre.

Mint írták, a Játékoskártya-lakásnyeremény kampányban – amelyben a fődíjként szolgáló lakáson kívül heti pénznyereményeket is lehet nyerni – a Játékoskártyával rendelkezők mostanáig számsorsjátékok, e-sorsjegyek és sportfogadás legalább 1500 forint értékben való vásárlásával gyűjthettek pontokat, és a heti nyereményeken túl minden egyes ponttal növelhetik esélyüket a budai álomlakás megnyerésére.

Az akcióban viszont mostantól pontszerzésnek számít az is, ha sorsjegyeket vásárolnak a játékosok.

Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója szerint ez a fejlesztés mérföldkő a 7 éve bevezetett Játékoskártya történetében, mivel akár többszázezer játékosukat is érintheti. Hozzátette, hogy a lakásnyeremény – értékénél fogva is – rendkívül népszerű a játékosaik körében, ezért biztos benne, hogy növekedni fog a nyereményjogosultsággal rendelkezők száma. Megjegyezte azt is, hogy nekik szerencsejátékszervezőként felelős játékszervezési szempontból is fontos, hogy minél több játékosunk rendelkezzen Játékoskártyával, hiszen ennek birtokában tudják szükség esetén korlátozni a játékra fordított összeget vagy a veszteséget minimalizálni, illetve segíteni őket a tudatosabb játékban.

Ezt a lakást lehet megnyerni

A közlemény szerint a játék fődíja egy 110 millió forint értékű, korszerű, XII. kerületi lakás a Királyhágó Residence lakóparkban, „amely minden szempontból megfelel a magyarok álomotthon-képének. A csendes környék, a zöldövezet és a jó megközelíthetőség mind olyan tényezők, amelyek a Szerencsejáték Zrt. által végzett 2024-es kutatás alapján kiemelten fontosak a magyarok számára – és jellemzőek a nyereménylakásra is” – írták.

A Szerencsejáték Zrt. szerint a kampány szeptember 9-i indulása óta jelentősen nőtt a Játékoskártya-birtokosok száma, akiknek száma jelenleg csaknem 1,8 millió fő. Az elmúlt 4 hónap alatt az eddig lezajlott 16 sorsoláson összesen 16 millió forint pénznyeremény talált gazdára. A játékosok összesen több mint 7 millió pontot gyűjtöttek – ez átlagosan 13 pontot jelent személyenként, vagyis egyénenként 13-szoros esélyt az álomotthon megnyerésére.

A játékban a legnépszerűbb játék továbbra is az Ötös lottó: az összes pont közel 40 százalékát ennek a játéknak a megvásárlásával szerezték a játékosok. ezt követi az Eurojackpot és a Hatoslottó.

A sorsjegyek bevonása a lakásnyeremény-játékba további lehetőséget, illetve nyereményesélyt kínál mindazoknak, akik szeretik a kaparós játékok izgalmát. A Szerencsejáték Zrt. a részvételi feltételek módosításával igyekszik szélesebb kör számára megnyitni a lakásnyeremény megszerzésének lehetőségét – tette hozzá a vállalat.