Magyarországon is kapható a világ első humanoid robotja

Az Unitree Robotics hivatalos közép-európai márkaképviseleténél januártól a magyar piacon is elérhető az Unitree G1 AI-támogatású emberszabású robot. A tavasszal bejelentett eszköz fontos fordulópontot jelenthet a humanoid robotok tömeges elterjedésének előmozdításában, mivel most először kapható tömeggyártásban előállított, bárki számára megvásárolható, valós méretű humanoid.

Januártól az Unitree márka kizárólagos magyarországi forgalmazójának a kínálatában megjelent a világ első tömeggyártásban előállított, kereskedelmi forgalomban kapható, valós méretű humanoid robotja – írja sajtóközleményében az Infuze Robotics.

Az INFUZE Roboticsnál, az ipari és fogyasztói robotikai megoldások egyik vezető szállítójánál, kezdetben az Unitree G1 és az Unitree G1 EDU típusok vásárolhatók meg. Az Unitree G1 jelentős előrelépést jelent a humanoid robotika területén, mivel nemcsak felülmúlja a korábbi humanoid robotok mobilitási képességeit, hanem

olyan fejlett technológiákat és funkciókat is tartalmaz, amelyek közelebb hozzák az emberhez hasonló tulajdonságokkal rendelkező robotok munka világába történő zökkenőmentes integrációját.

A sajtóközlemény szerint a típus kiemelkedően könnyedén navigál akár bonyolult akadályok között is, képes akár domboldalban vagy egyenetlen, csúszós felszíni viszonyok között stabilan is gyalogolni vagy futni. Kiemelkedő képességei közé tartozik a teherhordó funkciója, továbbá a karjai és lábai az emberi végtagok képességein túlmutató mozgástartománnyal rendelkeznek, így olyan mozdulatokat is végre tudnak hajtani, amelyekre az ember nem képes.

A típus fejlett érzékelőtechnológiával van felszerelve, beleértve a 3D LiDAR-t és a mélységkamerát, amelyek segítségével pontosan feltérképezi és elemzi környezetét. Ezek a tulajdonságok és műszerek együttesen teszik lehetővé, hogy a G1 szinte bármilyen területen képes automatizált feladatok ellátására, legyen szó ipari, kereskedelmi, kutatás, oktatási, logisztikai vagy akár háztartási alkalmazásról. A modell hivatalosan több mint két órán át működik egy töltéssel, gyorskioldó akkumulátorrendszere pedig lehetővé teszi a gyakorlatilag folyamatos, megszakítás nélküli működést.

Alkalmazási területek:

ipari automatizálás,

szolgáltató szektor,

kutatás és oktatás.

A sajtóközlemény szerint a humanoid robot ára bruttó 11 990 000 forint.