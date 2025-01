Kommentháború tört ki Magyar Péter és a Kétfarkú Kutyák közt

A fővárosi közgyűlés (meglehetősen kaotikus) ülésének fejleményeit szerdán percről percre követtük az Indexen. Az ülés egy pontján – Ordas Eszter Tisza-frakcióvezető, valamint Bujdosó Andrea képviselő felszólalása után – a Tisza párt frakciója kivonult a közgyűlés üléséről.

A párt ezt azzal indokolta, hogy nem akarnak részt venni a „mutyikban”. „Mivel nem először fordul elő, hogy a Fidesz, a DK, az MSZP és a Párbeszéd képviselői összejátszanak és a fővárosi polgárok érdekével ellentétesen szavaznak, a TISZA ma egyértelművé kívánta tenni, hogy nem asszisztál a budapestiek átveréséhez” – közölték.

Nem sokkal később a Fidesz javaslatára (egyetlen kivételt leszámítva) levették a napirendről a Tisza képviselőinek előterjesztéseit, miután az előterjesztőket így nem tudták kérdezni a saját témáikról sem. Bár volt olyan javaslat is, amely utóbb visszakerült a napirendre, miután a párt politikusa visszatért az ülésre.

„Az nem felelős városvezetés, ha bárki megakasztja Budapest működését”

A tiszások kivonulását utóbb nem hagyták szó nélkül a kétfarkú kutyák sem, akik egy közleményt adtak ki erről. Ebben azt írták:

Egy dolog a politikai kiállás egy fontos ügy mellett, és erre a kivonulás egy jó eszköz lehet. Mi is alkalmaztuk a közösségi költségvetés kisemmizésekor, de a működést nem blokkoltuk. Azzal, hogy a Tisza bent volt a szavazáson sok fontos városüzemeltetéssel kapcsolatos szavazás eredménytelen lett, hiszen a jelenlévők többsége számít. Ők pedig nem szavaztak.

„Ezzel számos olyan előterjesztés nem ment át, amely a város napi működéséhez kell. Szociális ellátások, el nem induló inkubátorház pályázat, közlekedés lehet bármi, a Tisza frakció csak ült és blokkolta ezeket. Ráadásul mindez elkerülhető lett volna, ha a Tisza megszavazza a kompromisszumos javaslatunkat, amely az ő szellemiségük mentén íródott, az eljárást még demokratikusabbá téve” – írták a közleményben.

Megjegyezték azt is: „A Kutyapárt pont azt akarta elkerülni, ami most történt: nem volt semmilyen összeesküvés elmélet meg handabanda. Most már mondjuk mindegy.

Akárhogy is van, kormányváltás ide, kommentelgatás oda, az nem felelős városvezetés, ha bárki megakasztja Budapest működését. Legyen minden jobb!

– zárták a közleményt, amelyet egy Facebook-poszt formájában is megosztottak. Ráadásul ez utóbbi alatt egy kommentben tételszerűen felsorolták, hogy milyen ügyekben nem sikerült emiatt dönteni:

„Hálózat alapítvány támogatása (lakásrezsi-támogatás)

Fesztiválzenekar és más kulturális szervezetek támogatása

Pesti Jurányi inkubációs ház

BKV fizetési haladék NAV előtt

EIB hitel az M2 akadálymenetsítésre (!) és a kisföldalatti járműcseréjére

Graphisoft, OTP és K&H bekapcsolódása a 100 klímasemleges város programba

stratégiai ellenőrzési terv

közterületi hibabejelentő szolgáltatás

hirtelen vízvételezés

tamponáfa csökkentésének kezdeményezése

napelem az erkélyre

kuratóriumok feltöltése

felügyelő bizottságok feltöltése

tavalyi költségvetési rendelet módosítása (ez csak technikai)”

„Ha csak szimplán távol marad a Tisza (ahogy mi, decemberben), ennek a nagyrésze átmegy. Így, hogy beültek ÉS nem szavaztak, minden ment a levesbe” – jegyezték meg végül a poszt alatti kommentben.

Magyar Péter személyesen válaszolt

A Tisza Párt vezetője egy kommentben válaszolt a bejegyzés alatt, amiben a fentiek közül semmit sem cáfolt. Magyar Péter arra szorítkozott, hogy visszaszúrjon a pártnak, és azt írta a kétfarkú kutyáknak:

Ti rendszeresen elsunnyogjátok a fontos szavazásokat: nem szavaztatok a főváros idei költségvetéséről sem…ha már működőképességről beszéltek... Elfelejtettek szavazni a cégvezetők nyílt pályáztatásáról is (transzparencia, mi). Októberben pedig nem ülésezett a pénzügyi bizottság, mert nem sikerült összehívnotok…

A Tisza Párt elönke emellett egy közleményt is kiadott, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy „a TISZA által kezdeményezett név szerinti szavazásának köszönhetően az egész ország hallhatta, hogy Szentkirályi Alexandra és a teljes Fidesz frakció elárulta a budapestieket és minden magyar embert.”

Közleményük szerint a Fidesz teljes frakciója „ a globális nagytőkét és a NER oligarchákat, valamint az Orbán janicsárokat támogatta” és azt is, „hogy 500 méteres felhőkarcoló, luxus bevásárlóközpontok és mecseteket épüljenek Budapesten bérlakások és egy élhető városrész helyett”.

„A TISZA képviselői a további előterjesztések döntő többségénél nem nyomtak gombot, ezzel is jelezve, hogy elutasítják a Fidesz és az óellenzéki képviselők közötti összejátszást, amivel ellehetetlenítették a fővárosi cégek vezetesére kiírandó nyílt, piaci pályázatokat” – tették még hozzá a közleményben, amelynek a végén azt is megjegyezték: elvárják, hogy a budapestiek érdekét szolgáló szavazások közül a következő a fővárosi cégek vezetésére kiírandó nyílt pályázatokra vonatkozó előterjesztés legyen.

A fővárosban zajló politikai harcok hátteréről részletesen írtunk ebben a cikkünkben is, a közgyűlési ülés pedig néhány gyorsinterjút is készítettünk a résztvevőkkel.