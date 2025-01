Raskó György: Nem leszek agrárminiszter, mert Magyar Péter nem szereti az időseket

A Heti Válasz podcastműsorában Raskó György volt az egyik legutóbbi vendég. Az agrárvállalkozót, aki a Tisza Párt egyik támogatója is, több témával kapcsolatban is kérdezték, többek közt az is szóba került, hogy milyen a szerepe a pártban, és hogy lehetne-e agrárminiszter, ha Magyar Péter kerül kormányra.

A műsorban Magyari Péter és Stumpf András kérdezte Raskó Györgyöt, ahol többek közt szó volt az agrárvállalkozót ért vádakról, az általa korábban támogatott Momentumról, de beszéltek arról is, hogy miért rúgták össze a port Lázár Jánossal, hogy milyen a viszonya Csányi Sándorral, és hogyan lehetne olcsóbb az élelmiszer, ha Magyar Péter kormányozna.

Az agrárvállalkozó elmondta, hogy szervezetileg nincs köze a Tisza Párthoz, viszont a véleménye azért egyezik a párt érdekeivel, mert szerinte is szükséges, hogy ne egypártrendszerben éljünk. Mint mondta, nem lesz képviselő, és pozíciót sem töltene be, de Magyar Pétert segíti.

Megjegyezte, hogy a szerepe inkább gazdasági a Tisza Pártban, és azon belül is elsősorban agrárpolitikai természetű, ebben tud hasznos tanácsokat adni. Arra a kérdésre, hogy lenne-e agrárminiszter, ha Magyar Péter pártja nyer, az alábbiakat válaszolta:

Biztosan nem leszek agrárminiszter – Magyar Péter megmondta, hogy 45 év a korhatár. Ez érthető is. Életerős fiatalok kellenek ide, akik éjjel-nappal képesek dolgozni. Elképesztő terhelés vár rájuk

– mondta Raskó György, mire Stumpf András kissé szarkasztikusan megjegyezte, hogy Magyar Péter sem szereti az időseket, nem csak Raskó György, mire az agrárvállalkozó hasonlóan szarkasztikusan helyeselt.

A műsorban azt a kérdést is feltették neki, hogy nem rossz ómen-e Magyar Péternek, hogy aki mellé eddig odaállt az agrárvállalkozó, az mindig bukott.

„Hogy eddig ez nem jött be, az egyértelmű. De nem mindegy, miért nem. Fekete-Győr Andrást például komolyan támogattam, órákat töltött el a lakásomon. Próbáltam a lelkére beszélni. […] Nem hallgatott rám. […] A Momentum nem is hiszem, hogy még egyszer talpra áll. Remélem, belátják, hogy jelenleg egy személy és egy párt van, amelynek a Fidesszel szemben reális esélye van. Ez Magyar Péter és a Tisza. De akkor van csak esélye neki is, ha egy az egy ellen áll fel. Remélhetőleg valamikor lehet majd plurális demokráciát is építeni, de 2026-ban nem kellene elindulniuk a kis pártoknak. A Momentum inkább buzdítsa arra a híveit, hogy szavazzanak a Tiszára” – válaszolta Raskó György.