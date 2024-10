José Mourinho nem bírt magával, piros lappal büntette a bíró

A csütörtöki 1–1-es döntetlennel végződött mérkőzés 58. percében José Mourinho hevesen reklamált (percekkel azután, hogy csapata szépített), mert szerinte a csapatának tizenegyest kellett volna kapni, amikor Manuel Ugarte a tizenhatoson belül buktatta Bright Osayi-Samuelt. A tizenegyes elmaradt, Mourinho elégedetlenkédését viszont piros lappal büntette a játékvezető, így elhagyni kényszerült a kispadot és a nézőtérről figyelte tovább a mérkőzést.

De nem csak ezzel vétette észre magát a 61 éves tréner: a United kapusa, André Onana bravúros dupla védését maga sem hitte el, csak kínosan mosolygott és össze-vissza forgolódott, amelyet az internet népe fel is kapott.

A trénr nem meglepő módón frusztráltan nyilatkozott a mérkőzés után:

„Az egyetlen dolog, amit mondhatok a piros lapról, hogy a Fenerbahce után valószínűleg egy olyan csapathoz megyek, amely nem vesz részt európai kupasorozatban. Gratulálok a bírónak. Az egyik szemét a büntetőszituációkon tartotta, a másik szemét pedig rajtam. Ezt a magyarázatot adta, és ezért ő a világ egyik legjobb játékvezetője.”

Mint arról az Index is beszámolt, a magyar bajnok Ferencváros is megmérkőzött tegnap a rangos kupasorozatban a Nice ellen, amelyet 1–0-ra megnyert a Groupama Arénában a népligeti alakulat. A következő fordulóban az AS Romától vereséget szenvedett Dinamo Kijev csapatával mérkőzik meg.

Labdarúgó-Európa-liga

alapszakasz, harmadik forduló:

Qarabag FK (azeri)–AFC Ajax (holland) 0–3 (0–1)

AS Roma (olasz)–Dinamo Kijev (ukrán) 1–0 (1–0)

Eintracht Frankfurt (német)–FK Riga FS (lett) 1–0 (0–0)

PAOK (görög)–Viktoria Plzen (cseh) 2–2 (0–2)

Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–Real Sociedad (spanyol) 1–2 (0–1)

FC Midtjylland (dán)–Royal Union Saint-Gilloise (belga) 1–0 (1–0)