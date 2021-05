Demeter Alexandra szerint egészségtelen volt a viszonyuk Bochkor Gáborral

Tegnap bombaként robbant a hír, hogy a három éve szinglinek hitt Bochkor Gábor nem is volt olyan magányos. A Survivor és a Konyhafőnök VIP című műsorokból ismert Demeter Alexandra azt állítja, két évig volt a rádiós műsorvezető barátnője, ám a kapcsolatuk közel sem volt felhőtlen.

A gyógyszerészként dolgozó médiaszemélyiség végig küzdött azért, hogy Bochkor Gábor hivatalosan is a barátnőjeként mutassa be, de erre sosem került sor, sőt. A műsorvezető tegnap is azt nyilatkozta, hogy nincs köze Demeter Alexandrához.

A nő most ismét megszólalt a véget ért kapcsolatát illetően. Elmondta, hogy kettejük viszonya egészségtelen volt, és mostanra megkönnyebbült, hogy nem kell tovább küzdenie és bizonyítania.

Úgy érzem, mindent megtettem, hogy működjön, de semmi sem volt elég jó, és egy idő után azon kaptam magam, hogy az ő igényeit mindennel szemben előtérbe helyezem. Most megkönnyebbültem, hogy nem kell folyton bizonyítanom. Állandóan az az érzés volt bennem, hogy valamit rosszul csinálok, ezért el kell nyernem a bocsánatát. Persze, voltak nagyon szép pillanatok, főleg az elején, de kiderült számomra, hogy ez egy egészségtelen kapcsolat, ami engem megvisel

– mesélte a Blikknek.

A lap megkérdezett egy szakértőt is, aki kifejtette, hogy az ehhez hasonló kapcsolatokból azért nehéz a kilépés, mert az egyik fél olyannyira alárendeli magát a másiknak, hogy teljesen elveszíti az önbecsülését amiatt, hogy folyton bizonyítani akar.

Ez általában egy be nem záruló kör, ami úgy összeroppantja a másik önbizalmát, hogy azt érzi, nincs elég ereje kiszállni. […] Ha ez több mint két évig tart, az elég szélsőséges. Mert többnyire annyi ereje mégis kell legyen az embernek, hogy kiszakítsa magát a rossz kapcsolatból. Az ilyen esetekben jellemző, hogy a fölérendelt fél időről időre biztosítja arról a másikat, hogy szeretve van, kedves is tud lenni, ezzel próbálja visszahúzni a szakadék széléről, fenntartani a párkapcsolatot, de ez veszélyes hullámvasút

– mondta a lapnak dr. Csehák Hajnalka pszichológus.