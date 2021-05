Aranyosi Péter: A döbbenetre és a fájdalomra pontosan emlékszem

Rögös út vezetett a boldogságig Aranyosi Péter családjában. A népszerű humorista és neje, Krisztina két fiukat nevelik közösen, és bár többször próbálkoztak a családbővítéssel, két, meg nem született gyermeket is meg kellett gyászolniuk. Végül orvosi tanácsra lemondtak arról, hogy tovább gyarapodjon a családjuk – írja a Blikk.

„A döbbenetre és a fájdalomra pontosan emlékszem, amit éreztünk” – mondta a lapnak azzal kapcsolatban, hogy második magzatuk Down-szindrómás volt.

„Nekünk is volt egy vetélés, pontosabban egy Down-kóros gyerek volt, akit ki kellett venni az asszonyból húszhetesen, ő már egy ember volt” – mondta a Life TV Bréking című péntek esti adásban, amelyben az abortuszról beszélgettek a meghívott vendégekkel. Ezután sem lett azonban sokkal könnyebb az életük családtervezés szempontjából.

„A Down-szindrómás baba után volt még egy vetélése a páromnak. Aztán született a kisebbik fiunk, Tomika, ami ugyancsak nem volt egyszerű történet. Már az kész csodának számított a műtét után, hogy Kriszta terhes lett. A vizsgálaton pedig a doki azt mondta, nincs szívhang, kap gyógyszereket, következő héten menjünk vissza, megbeszéljük az időpontot az abortuszra. Egész hétvégén sírás, dráma, majd visszamentünk. Mondta, hogy azért mégis csak ránéz még egyszer” – részletezte, és a vizsgálaton kiderült, hogy a magzat mégis életben van.

Egyik percben sírtunk, a másikban nevettünk

– emlékezett vissza a történtekre Aranyosi Péter. Beszélt arról is, hogy a következő nyolc hónapot végigaggódták, hogy a gyermek megmarad-e, de végül minden a lehető legjobban alakult. Tomika mára igazán életrevaló gyerek lett, és édesapja szerint egészen speciális humora is van. Aranyosi Péter beszélt arról is, hogy szerettek volna egy kislányt is, de a műtétek és a hegek miatt ez már nem volt lehetséges.