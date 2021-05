Épül a hamis Titanic

A rögtön az első útján jéghegynek ütköző, majd rövid idő alatt elsüllyedő óceánjáró mindig is izgatta az emberek fantáziáját. Persze nem az RMS Titanic volt az első hajó, amely elsüllyedt a történelem folyamán, de amikor neves társasági előkelőségek potyogtak bele a jéghideg óceánba, arra azért mindenki felkapta a fejét. Az érdeklődés ma sem csitul. E felismerés mentén a China Seven Star Energy Investment Company 165 millió dollárból (1,1 milliárd jüanból) kezdte meg a hajó replikájának építését, immár kissé melegebb vizekre evezve, méghozzá a kínai Jangce folyóra.

Ez a copy/paste hajó nem megy majd sehova, múzeumként, étteremként, legfőképpen pedig szállodaként várja mindazokat, akik örömmel fizetnének nem is keveset (egy elegánsabb szobában 310 dollárról indul egy éjszaka/fő), hogy a századfordulós elit bőrébe bújjanak, azaz pont úgy pihenjenek, és azt egyék, tegyék, mint az akkori utasok. A kivehető szobák száma pont annyi lesz, amennyi az 1912-ben Southamptonból indult járművön volt. A hamis Titanicon minden pont ugyanúgy fog kinézni, mint az eredeti példányon a híres faragott főlépcsőháztól kezdve a báltermen át a hajókürtig bezárólag.

Bár az eredeti tervrajzokat használják sorvezetőnek, még így is több időt visz el a kivitelezés, mint amennyibe az eredetit telt összeszerelni: jelenleg hat évet mondanak a nyitásig. A Titanic II-re évi 5 millió látogatót várnak, ezzel pedig Szecsuán tartomány legvonzóbb attrakciójának számít majd egy élménypark ékköveként – adta hírül a The Gentleman’s Review.

A befektető, Su Shaojun a jó üzleti ötlet mellett az akkori világ legnagyobb hajójának emlékét is életben kívánja tartani ezzel, ezért is fontos, hogy még a kilincsek is pont úgy nézzenek ki, ahogy az eredetin. Az élményt pedig nemcsak a korhű menüvel próbálják fokozni, de lesz működő gőzmotor is, hogy a vendégek tényleg úgy érezzék, mintha a nyílt tengeren haladnának éppen New York felé – 1000 kilométerre bármiféle tengerparttól.

Bár a projektgazda és tulajdonos bízik a legenda erejében, mások kevésbé hisznek a több mint 100 munkás által 23 000 tonna acélból épített hajó sikerében. Sokan példának hozzák azokat a balul elsült vállalkozásokat, amelyek alapja ugyancsak a másolás volt, de végül kiderült, hogy nagyjából senki sem kíváncsi ezekre a megareplikákra.

A leghíresebb példa talán a Sanghaj melletti Global Paradise élménypark, ahol többek közt a budapesti Hősök tere életnagyságú mása is megtekinthető volt egykor – a schönbrunni kastélyparkban található Gloriette replikájának tőszomszédságában. De említhetnénk a hangcsoui Little Paris-projektet is, egy jellegzetesen párizsias hangulatú, manzárdtetős, hausmanni típusú házakkal megszórt negyedet, amelynek még saját Eiffel-tornya, illetve a versailles-i kastélykertből átemelt díszkútja is van. A kerület 10 000 embernek tudna otthont biztosítani, jelenleg mégis csupán 2000-en lakják.

A kínai Titanic köré persze nagy hírverést szeretne a befektető, a megnyitóra leigazolnák James Cameront, Leonardo DiCapriót és Kate Winsletet is, és ha minden jól megy, talán még Céline Dion is belefér a büdzsébe.

(Borítókép: Az épülő Titanic-másolat Kínában. Fotó: Noel Celis / AFP)