Szombaton milliókat érő „csotrogányok” lepik el a Balatont

Aki szereti a veterán autókat, szereti a klasszikus, minőségi ételeket is. Az ilyen rajongók egy-egy finomságért órákat is képesek vezetni – legalábbis ez a tapasztalata Varga Lászlónak, a Balatoni Kör elnökségi tagjának. A tó körüli vendéglátósokat és borászokat tömörítő szervezet prominense szerint jó példa erre a hétvégén megrendezendő BALATON CLASSiC oldtimer futam, amelynek állomásai több olyan települést is érintenek, ahol országos hírű éttermek találhatók.

Az első ilyen versenyt 2008-ban rendezték, és az utóbbi években olyan népszerűvé vált ez a Balaton-felvidéki futam, hogy már 120 nevezésnél limitálni kellett a résztvevők számát. A rendezvényen a hazai csapatok mellett külföldről is egyre többen vesznek részt, egy-egy futamon általában több mint 40-féle autómárka is képviselteti magát.

Varga László szerint az oldtimerek tulajdonosai és a versenyek rajongói szeretnek jókat enni, szeretik a klasszikus, különleges ételeket. Ha lehet, olyasmit is esznek, ami jól tükrözi a helyi sajátosságokat. Az autós sport és a kulinaritás egyébként sem áll messze egymástól. Jó példa erre az osztrák Hotel Imperial Vienna, amely korábban étlapjára tűzte a híres pilóta, Niki Lauda nevével fémjelzett reggelijét, amit szívesen fogyasztott a szállodában maga a F1 ikonikus versenyzője is.

Borítókép: BALATON CLASSiC 2021