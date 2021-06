Tarol a TikTokon a testvérpár, akik az olvasást népszerűsítik

A két fiatal lány sikeresen megrengette a New York-i könyvkiadás sziklakeménységű intézményét szülővárosából, a 4300 mérföldnyire levő angol Brightonból. A figyelmet egy, a New York Timesban megjelent sztori irányította rájuk és az A Life of Literature-re, amely több mint négymillió like-ot kapott. Ebben Mireille Lee arról beszélt, hogy egyszerű a küldetése: azt szeretné, ha mások is annyi élvezetet nyernének az olvasásból, mint ő.

A pandémia katasztrófaként érte azokat a könyvkiadókat, amelyek még mindig téglából és cementből épült könyváruházakban árusítanak, amelyeket most be kellett zárni, miközben az online eladások az egekbe szöktek.

Mireille is a világjárvány idején fedezte fel magának újra az olvasást, majd a húgát is arra kezdte biztatni, hogy vegyen kézbe könyvet. Elodie-t inkább a számítógépes játékok érdekelték, az olvasás magától eszébe sem jutott, ám ez nem tántorította el Mireille-t. Sikerült rávennie, hogy kezdjen el olvasni, amit hatalmas sikernek könyvelt el.

A nővérek Anglia déli partjainál nőttek fel, ahol anyjuk, Lily, és apjuk, Jon mindenben támogatta őket. A TikTokot hamar felfedezték maguknak, és éveken át csinálták a videóikat, de a fordulatot az hozta el, amikor idén év elején Mireille felfedezte a könyvekre szakosodott BookTokot, ahol több milliárdszor megnézett videók kapnak helyet. Ezek a videók nagyjából arról szólnak, hogy

ITT EZ A KÖNYV, AMIT EL KELL OLVASNOTOK, MERT ZSENIÁLIS.

Az ajánlók többsége azonban felnőtt volt, és tizennyolc éven felülieknek szóló könyveket ajánlottak, így Elodie egyetlen olyat sem talált közöttük, amit szívesen elolvasott volna.

A testvérpár talált tehát egy piaci rést, amelyben a kortársaikhoz beszélhettek közvetlenül, és az eredmény nagyon bátorító volt. Az egyik videójukat, amelyben a We Were Liars című könyvet ajánlották,

több mint 5,5 millióan látták,

és megdobta egy olyan könyv eladását, amelyet hat évvel korábban adtak ki, kiérdemelve ezzel a szerzője, E. Lockhart köszönetét.

Nem nehéz megérteni, mi olyan vonzó az @ALifeofLiterature-ben. A lányok megpróbálják a könyveket másként láttatni, mint papír és betűk, mert valljuk be, úgy nagyon hasonlít az iskolára. Ehelyett igyekeznek a könyveket vizuálisan, online, képekben, a fantázia segítségével bemutatni, így az emberek mindjárt kapcsolódni tudnak hozzájuk. Érzik a zene ütemét, látják a fotókat, és azt gondolják, ezt most azonnal el kell olvasnom.

A lányok szeretnék népszerűvé tenni az olvasást, amit ma még a fura könyvmolyokhoz kötünk, ezért frusztráló tud lenni. Ők viszont nem fura könyvmolyok, hanem nagyon is menők.