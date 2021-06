Bee Gees-dalokkal támad a Foo Fighters: diszkólemezt adnak ki a rockerek

Dee Gees név alatt ad ki új albumot a Record Store napján, azaz július 17-én a Foo Fighters - írja az nme. A banda erről a közösségi oldalán számolt be, nem titkolván, amire valójában már az elnevezés is erőteljesen utal, mégpedig hogy a korong ezúttal a megszokotthoz képest egészen más hangvételű dalokat tartalmaz:

a Hail Satin konkrétan egy diszkó lemez lesz.

A februárban megjelent Medicine at Midnight folytatásaként érkező 10 számos kiadványon négy The Bee Gees feldolgozás, továbbá Andy Gibb Shadow Dancing című dalának átirata és a Medicine at Midnight öt számának élő verziója hallható majd. A dalok közül a Foo Fighters februárban már bemutatta a The Bee Gees 1976-os You Should Be Dancing című klasszikusát Jo Whiley műsorában a BBC Radio 2-n, amely később aztán a YouTube-ra is felkerült.

Hogy hogyan került képbe a The Bee Gees, arról Dave Grohl korábban azt nyilatkozta, mindennap lejártak a stúdióba, hogy filmezzenek és dalokat rögzítsenek, azon a napon volt egy listájuk arról, miket kellene csinálniuk, amelyen többek közt az is szerepelt, hogy rögzítsenek egy dalfeldolgozást Jo Whiley-nak. Miközben beszélgettek, valaki rákérdezett, hogy látta-e a Bee Gees dokumentumfilmet. Na most Dave Grohl állítása szerint ő az utolsó ember a Földön, az egyetlen, aki ezt nem nézte meg. Erre dobta be, hogy miért nem csinálnak egy Bee Gees-dalt. Hogy hogyan képzelte, arra csak annyit mondott, úgy, mint ők.

„Soha életemben nem énekeltem így” – jelentette ki Dave Grohl, aki eddig azt sem tudta, hogy a hangjával képes ilyesmire.

Ez volt a legkönnyebb dal, amit valaha énekeltem!

A frotembernek sikerült extra rövid, összesen 6 perc alatt végeznie a nótával. Viccesen meg is jegyezte, hogy talán az elmúlt 25 évben is ezt kellett volna csinálnia.

Bár Grohl soha nem találkozott a Bee Gees tagjaival, az ő életéből sem maradt ki a legendás formáció. A rockzenész elmesélte, hogy a Miamiban élő unokatestvérei a Bee Gees-őrület idején egészen közel laktak a zenekar tagjaihoz. 1979-ben, amikor meglátogatta őket, le-föl száguldoztak a környéken, hátha megpillantják őket, ez viszont sehogy sem jött össze nekik. A sztori vége az lett, hogy az unokatestvéreitől elhozott egy kiskutyát, amely életének 16 évét Bee Gee néven élte le.

Az érkező lemez tracklistája:

You Should Be Dancing Night Fever Tragedy Shadow Dancing More Than A Woman Making A Fire Shame Shame Waiting On A War No Son Of Mine Cloudspotter

A Foo Fighters egyébként hosszú kihagyás után, nagyon sok magyar rajongó örömére 2017-ben a Budapest Arénában, 2019-ben pedig a Sziget Fesztiválon koncertezett. Az egyik legszerethetőbb rockzenekar utóbbin egy lányt és egy kerekesszékes fiút invitált a színpadra, életreszóló élményt okozva nemcsak nekik, hanem mindenkinek, aki ott volt és látta, ahogy a rajongóival bánik a zenekar.