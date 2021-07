Másodszor búcsúztatták, először temették Gábor Zsazsát

Frédéric von Anhalt herceg, Gábor Zsazsa özvegye a Nemzeti Örökség Intézetével és a Magyar Hollywood Tanáccsal együttműködve hazahozta a világhírű színésznő hamvait, hogy végakaratát teljesítve örök nyugalomra helyezzék a szülőföldjén. Az ünnepélyes búcsúztató kedden délelőtt 10 órakor kezdődött a Kerepesi temetőben.

16 Galéria: Gábor Zsazsa temetése Budapesten Fotó: Bodnár Patrícia / Index

A magyar származású, Golden Globe-díjas színésznő azon kevés magyarok egyike, aki csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán. Karrierje 1936-ban indult, amikor elnyerte a Miss Hungary címet, majd miután 5 évvel később Amerikába költözött, a színészi teljesítményének, szépségének, illetve botrányainak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét. Gábor Zsazsa élete során kilencszer ment férjhez, utolsó házassága 1986-ban köttetett Frédéric von Anhalt herceggel, aki haláláig mellette maradt. 2002-ben kezdett romlani az egészségi állapota, miután autóbalesetet szenvedett, melynek következtében részlegesen lebénult, és kerekesszékbe kényszerült. Túlélt egy öngyilkossági kísérletet és két agyvérzést, ám egyre gyakrabban szorult kórházi kezelésre. 2010 januárjában egy fertőzés miatt amputálták a jobb lábszárát. Halálát 2016. december 18-án hirtelen szívmegállás okozta.

Amerikában, Los Angelesben már elbúcsúztatták a színésznőt, de Gábor Zsazsa végakarata az volt, hogy szülőföldjén helyezzék végső nyugalomra. Özvegye az utóbbi évben erre többször is kísérletet tett, ám a pandémia miatt érvényben lévő beutazási korlátozások miatt ez idáig nem kerülhetett sor a búcsúztatóra. Úgy tudni, hogy a színésznő hamvait mostanáig egy széfben őrizték Németországban.

A gyászszertartás délelőtt 10 órakor kezdődött a Kerepesi temetőben, az érkezők korábban elkezdtek gyülekezni. Pintér Tibor színész, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója egy fehér lóval érkezett a gyászszertartásra, és az Index kérdésére elárulta, hogy Frank Sinatra My Way című dalát fogja előadni.

Mátsik György, Los Angelesben élő újságíró, a Magyar Hollywood Tanács kuratóriumának vezetője kérdésünkre elmondta, a tanács kezdeményezésére felvették a kapcsolatot az özveggyel, hogy teljesíthessék Gábor Zsazsa végakaratát. A Magyar Hollywood Tanács elnöke, Bokor Balázs ott volt Gábor Zsazsa utolsó születésnapi partiján és a Los Angeles-i temetésen is, már ott felvetődött, hogy a művésznő hamvainak egy részét hazahozzák, és itthon is eltemetik, erre a körülmények miatt most tudtak sort keríteni.

A hercegnek az volt a kérése, hogy Zsazsa hamvait a művészparcellában helyezzék végső nyugalomra.

Az özvegy, Frédéric von Anhalt herceg nyitotta a megemlékezést beszédével, amelyben kihangsúlyozta, ez nem egy temetés, ez Zsazsa életének ünneplése, ahogy az egykori művésznő szerette volna. A leggyönyörűbb fiatal nő volt, aki elhagyta Magyarországot, de miközben filmeket és televíziós show-kat csinált, Hollywoodban sem felejtette el hazáját – mondta a herceg, hozzátéve, úgy érezte, hogy Magyarország mindig velük volt otthonukban, és amikor Budapesten sétált, beleszeretett a fővárosba is. Gyönyörű és boldog életük volt együtt, emlékezett vissza Frédéric von Anhalt.

A nyitóbeszédet követően cigányzenészek játszottak, és bevezették a lovat, amelyet Pintér Tibor hozott magával.

16 Vándor Éva színésznő Galéria: Gábor Zsazsa temetése Budapesten (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

Vándor Éva Jászai Mari-díjas színésznő, aki szinkronént Gábor Zsazsának kölcsönözte a hangját, nagy tudású, bátor nőként emlékszik vissza Zsazsára, sajnálja, hogy nem találkoztak. Munkái közül a Szerelemhajót említette, hozzátéve: bár nem könnyű, de felemelő érzés volt megszólaltatnia magyarul Zsazsát, a szinkron készítésének idejére azonosulni tudtak.

Vándor szerint kár, hogy nem volt iskolája Gábor Zsazsának, mint az első celebnek,

akinek valóban összejött az amerikai álom, ahol taníthatta volna a fiatal nőket. Arra okított mindenkit Zsazsa, hogy szeretni kell magunkat, az akaraterőnknek a csúcson kell lennie a botrányok ellenére is mindig — mondta Vándor Éva, s hozzátette, örül, hogy itt megtalálta örök nyughelyét a művésznő.

Bunyik Béla a Los Angeles-i magyar filmfesztivál alapító elnök-igazgatója, a Filmalap kinti képviselője Los Angelesből érkezett a megemlékezésre. Ő a Moulin Rouge előadásán látta először Zsazsát, s ott tudta meg, hogy

ez a gyönyörű nő magyar.

Csupán évekkel később találkoztak, s ismerkedtek meg személyesen is.

A Los Angeles-i magyaroknak és a kulturális életnek fontos volt Antall József amerikai látogatása, s a konzulátus megnyitása, amelyen Gábor Zsazsa is jelen volt, Bunyik Béla ott csinált vele először riportot. Közvetlen, barátságos színésznővel találkozott ott és akkor — emlékezett vissza elcsukló hangon.

16 Bunyik Béla Galéria: Gábor Zsazsa temetése Budapesten (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke szerint színes nyári ünnepségre készültek ma. Zsazsára az első igazi celebként emlékezett vissza, aki szépségkirálynőként indult, és

a közösségi média kora előtt könnyedén lehengerelt mindenkit a tengerentúlon.

Úgy gondolja, Gábor Zsazsa története nem fejeződik be azzal, hogy végső nyugalomra helyezik hamvait. A tanács fontosnak tartja, hogy a magyar gyökerű hollywoodiak emlékét megőrizzék és széles körben ismertté tegyék, így tervezik egy Gábor Zsazsa életéről szóló film elkészítését is — mondta Bokor.

Seszták Miklós, Magyarország volt nemzeti fejlesztési minisztere is beszédet mondott, szerinte Zsazsa neve fogalom volt, mindenki dívaként tekintett a színésznőre, aki tökéletes példát mutatott arra, miként lehet valaki sikeres Hollywoodban magyarként. Ha a család engedi, Kisvárdán Seszták szeretne emlékszobrot és egy, a díva életéről szóló emlékszobát a filmparkban, de ezek egyelőre csak tervek.

A beszédek után Gábor Zsazsa hamvait özvegye helyezte el a sírban, miközben a zenekar játszott.

Az urna mellé egy rózsafüzér és Zsazsa kedvenc virágából, sárga rózsából font koszorú is került. Frédéric von Anhalt egy percre letérdelt a sír mellé, mielőtt befedték azt, s az özvegy kézzel, majd egy ásóval is jelképesen rögöket szórt egykori párja végső nyughelyére.

Miután a sírt befedték, fakeresztet helyeztek el rajta, s az özvegy segítségével a megemlékezők által hozott koszorúk is a helyükre kerültek. A koszorúk mellé egy Gábor Zsazsáról készült fénykép is került, melyet először rosszul raktak fel a tartójára, így leesett, s az özvegynek kellett megigazítania azt.

A szertartást vidámabb zenével zárták.

Frédéric von Anhalt az Indexnek elmondta, Gábor Zsazsa még életében arra vágyott, hogy származásának apai ága miatt Budapesten, magyar földbe helyezzék majd végső nyugalomra. Az özvegy korábban szerette volna megszervezni a temetést és a ceremóniát, de a pandémia nyomán hozott határzárak miatt erre nem volt lehetősége.

Megnyugodott a lelkem, hogy sikerült teljesítenem a kívánságát

– mondta Anhalt herceg, aki azzal számol, hogy egy ideig még Budapesten marad, illetve később is visszatér majd, és megpróbálja Zsazsa emlékét továbbadni a következő generációknak.

16 Galéria: Gábor Zsazsa temetése Budapesten Fotó: Bodnár Patrícia / Index

A szertartáson jelen lévő Molnár Anikó azt mondta, az elmúlt 18 éves, médiában eltöltött pályafutása alatt zavarta, hogy celebnek hívták, Gábor Zsazsa tanította meg arra, hogy nem számít, minek nevezik. Korábban próbált a dívával találkozni, amikor az Egyesült Államokban élt, ám ez nem sikerült neki Zsazsa betegsége miatt. Molnár Anikó azért is vett részt személyesen a búcsúztatáson, hogy leróhassa kegyeletét, és virágot tehessen Zsazsa sírjára.

Bokor Balázs szerint a díva szerette, ha beszélnek róla , így örült volna annak is, ha tudja, halála után még öt évvel is ő a téma. A temetés kapcsán nagyon sok kérdés merült fel Gábor Zsazsa hamvainak sorsáról. Többek között az, hogy édesapja földi maradványai mellé, a Kozma utcai zsidó temetőben helyezik majd el Zsazsát is, vagy valahol máshol.

Az, hogy Gábor Zsazsa minden hamva Budapesten nyugszik-e, az özvegy, Frédéric von Anhalt titka marad.

Bokor úgy tudja, a díva hamvainak kisebb részét Gábor Éva mellett, a Los Angeles-i Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park & Mortuary nevű temetőjében helyezték el – ahol olyan sztárok sírhelye is megtalálható, mint Marily Monroe –, míg nagyobb részét hazaszállították Budapestre.

(Borítókép: Frédéric von Anhalt herceg. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)