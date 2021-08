Nagy változások jönnek a Victoria's Secret történelmében. A márka egykor a piac legnagyobb és legcsillogóbb neve volt, az utóbbi években azonban számos sztori napvilágot látott, így a cégnek komolyan át kellett gondolnia, hogyan tovább.

2019-ben bejelentették, hogy eltörlik az 1995 óta futó divatbemutatójukat, a műsor ugyanis bevétel szempontjából igencsak veszteségessé vált, és bár egykor az adott éra modelljeinek ez a show jelentette az ugródeszkát, az idő múlásával egyre kisebb érdeklődést váltott ki a közönségből. Aztán ott volt persze a marketingigazgató, Ed Razek megszólalása is, miszerint transznemű modelleket nem szabadna a színpadra engedni. Egyesek őt, illetve a Victoria's Secret vezérigazgatóját, Les Wexnert hibáztatták azért is, mert a cégen belül rendszeresek voltak a szexuális zaklatások és visszaélések, amelyek ellen semmit sem tettek a fejesek.

Két ellenük irányuló pert igyekszik most elsikálni az anyavállalat is. Az L Brands múlt héten bejelentette, hogy 90 millió dollárt fektetnek zaklatási ügyek felkutatására cégen belül, illetve a márka leányvállalatában a Bath & Body Worksbe, valamint két részvényes számára 21 millió dollárt fizetnek ki, akik panasszal éltek Razek és Wexner ellen – írja a New York Post.

Az egyik periratban az állt, hogy Wexner lelkiismeret-furdalás nélkül szolgáltatta ki a modelleket másoknak,

az egykori pedofil bűnöző, Jeffrey Epstein számára például még a lakását is felajánlotta, hogy helyszínt biztosítson a modelljei kizsákmányolásához.

Wexner jobbkezének nevezték a marketingigazgatót, Ed Razeket is, akit főnökéhez hasonlóan kevéssé érdekeltek a VS-modellek jogai, és nem zavartatta magát a rendszeres zaklatási ügyek miatt, amelyek időről időre csorbították a márka jó hírét. Azóta már egyikük sem kötődik a Victoria's Secrethez, a márka teljes megújulást tervez, melynek szerves részét képezi, hogy felszámolják azt a tarthatatlan bánásmódot, amiben a modellek korábban részesültek.

Idén bejelentették többek között azt is, hogy visszatér a divatbemutatójuk, azonban nem az eddig ismert csúcsmodellek, az angyalok mutatják be a különböző darabokat, hanem hétköznapi testalkatú, illetve példamutató hölgyek – írta meg az Insider. A vállalat azt ígérte, hogy az exkluzivitást és a sokszínűséget helyezik majd fókuszba.

Ami a tűrhetetlen bánásmódot és a kizsákmányolást illeti, Bridget Malcolm július elején számolt be arról, mit élt át akkor, amikor a Victoria's Secret angyalaként dolgozott. Elmondása szerint az ügynöke azt javasolta neki, hogy kokainozzon és szexeljen sokat azért, hogy lefogyjon – a modell ekkor még kiskorú volt, 18 éves korára pedig nyugtatófüggő lett, és elmondása szerint képtelen volt alkoholfogyasztás nélkül emberek közé menni. 26 évesen nem volt képes elhagyni a lakását, pánikrohamok és evészavarok kínozták, a születésnapján pedig ideg-összeroppanást kapott. Elmondása szerint dolgozik azon, hogy az említett időszakot végleg lezárja, ugyanis két éve tiszta, és étkezési zavaraiból is kigyógyulóban van.

(Borítókép: Les Wexner és Ed Razek 2016-ban. Fotó: Astrid Stawiarz / Getty Images Hungary)