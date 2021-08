Megvannak az év balatoni strandételei

A Balatoni Kör által idén hetedik alkalommal meghirdetett Év Strandétele versenyt a balatonfenyvesi Konyhám répa dog nevű étele nyerte az előkóstolók nyomán döntőbe jutott hét étel közül, az Év Felfedezettje pedig a világosi Tarow Bisztró lett vegán bundás kenyerével.

Idén Bíró Lajos sztárséf is csatlakozott a zömmel gasztronómiai szakújságírókból álló zsűrihez. Kardos Gábor, a verseny ötletgazdája kiemelte, hogy minden eddiginél erősebb mezőny az idei, ami jelzi, hogy sok helyen már évről évre nagyon tudatosan készülnek a versenyre. Pont ez volt az egyik alapvető cél, hogy a strandbüfék minőségi versengését erősítse a díj. A hét döntősből öt étel vegetáriánus volt, a Tarow bundás kenyere pedig teljesen vegán étel, így abszolút egyértelmű, hogy mi az idei trend a strandgasztronómiában.

Vesszen a kommersz!

A verseny elindításának fő célkitűzése volt a korábban egészségtelen, nehezen emészthető ételek által dominált strandkínálat megújítása, egészségesebb ételek népszerűsítése, ami a jelek szerint a kreatívabb balatoni strandkonyhák esetében mára éppoly evidens lett, mint az, hogy igyekezzenek friss és helyi, illetve a régióban termett, minőségi alapanyagokból készíteni ételeiket.

A répa dog díjazásával a zsűri egyáltalán nem azt kívánta megerősíteni, hogy szinte bármit kirántva érdemes elkészíteni. A Konyhám rusztikus morzsában kisütött répája könnyen elkészíthető és abszolút egészséges strandétel. Mivel nem bébirépákat rántottak ki, hanem nagyobb méretűeket, és a pankóhoz hasonló, rusztikus hazai morzsa nem szívja magába az olajat, ezért a hangsúly ízben is inkább a zöldségre kerül. A tálalást és az ízeket sült bacon, egy majonézes-tejfölös pesztókrém, marinált gyömbér és szárított hagyma színesíti.

Szót kér a vegán bundás kenyér

Az Év Felfedezettje díjat kiérdemlő, balatonvilágosi Tarow Bisztró nemrég nyílt. Vegán bundás kenyerükben a tojást csicseriborsóliszt-, mandulatej- és kurkumabundával váltják ki, a tojásra jellemző „kénes” ízt pedig a fekete só adja hozzá. Feltétként avokádó, paradicsomos salsa, savanyított lilahagyma és friss zöldfűszerek teszik még izgalmasabbá az ételt (2350 Ft).

A versengés izgalmasabb jelöltjei között volt a balatonalmádi Terasz strandbisztró balatoni bokrétája. Ez szintén könnyen tálalható vegán változatban is, mivel a hajdinalisztes palacsintát eleve tojás nélkül készítik, és ebbe mint nagy tölcsérbe kerül a paradicsomos, tokhalas, helyi sajtos saláta dresszinggel. Ez is népszerű strandétel lehetne, és kétszeresen is innovatív, mert a szokványosnál izgalmasabb módon és kézben elvihető formában tálal egy egészséges salátát, amivel a hajdinás palacsinta miatt bőven jól is lakhat bárki. Másfelől a ma még sajnos általánosan elterjedt gyakorlattal szakítva a sós palacsintát nem az édes alapreceptjével készítették el, hanem a sós ízekkel sokkal jobban harmonizáló és egészséges hajdinaliszttel. Ugyanakkor nem egyszerűen lemásolták a sós, francia-breton palacsintát, hanem kifejezetten saját, balatoni étellé alakították át, ami kiváló példája annak, amit a régióra jellemző beach foodnak hívunk.

Lángos ez is, de máshogy

A korábban már szintén díjat nyert, zamárdi Tiki Beach Bisztró is nagyot újított azzal az ötlettel, hogy édesburgonyából készítettek lángost, amit szarvasraguval tálaltak, de ez az étel szintén lehetne akár vegán is más feltéttel. Az édesburgonya nemcsak divatos helyettesítője a burgonyának, hanem alacsonyabb kalóriatartalma és glikémiás indexe, illetve magasabb vitamintartalma miatt egyre jobban kedveli az egészségtudatos közönség.

A tavaly holtversenyben első díjat nyerő, alsóörsi Fogas bisztró idén harcsaroláddal és tokhalas túrógombócfeltéttel megspékelt, gyömbéres tökfőzelékkel nevezett. Jó példa ez arra, hogy ma már akár a legmagasabb bisztrónívót is meg lehet találni egy-egy balatoni strandon, ugyanakkor tálcában akár elvitelre is ki tudják adni az ételt, nem csupán a színharmóniának megfelelően kiválasztott tányérban elegánsan tálalva.

Mekk Mester a ringben

Kifejezetten ígéretes strandételötlet a mexikói elote grillezett kukorica balatoniasítása, amivel ketten is neveztek, de végül a tihanyi Kedvenc Kávé és Delikát „Balote” nevű étele jutott a döntőbe. A sült kukoricacsövet többféle sajtból és házi majonézből készített mártogatóba forgatják zöldfűszerekkel, ami tartalmasabb és izgalmasabb is, mint a mindenhol megtalálható, sima főtt kukorica.

Az örvényesi Random Bagel egzotikusabb kombinációkat is felvonultató kínálatából Mekk Mester fantázianevű, grillezett kecskesajtos-céklás bagellel jutott a döntőbe, ami szintén tökéletesen megfelel mindannak a követelménynek, ami a versenykiírásban szerepelt: minőségi helyi alapanyagokból, frissen készül.