Még július elején történt, hogy egy csütörtök délután a rákospalotai temetőnél a kapuőrök egy hatalmas, fájdalmas kiáltásra figyeltek fel, és amikor kiszaladtak, azt látták, hogy az ismert televíziós, Rózsa György fekszik a járdán. A legenda olyan szerencsétlenül esett el, és annyira megütötte magát, hogy mentőt kellett hozzá hívni.

Azóta kiderült, hogy Rózsa György csípőcsontja eltört, és azóta is kórházban van. Most a Blikknek beszélt állapotáról. E szerint a tévés kedden konzultál majd orvosával, és akkor derül ki, hogy pontosan mikor engedik ki a kórházból. Ez akár már a hét közepén is megtörténhet Rózsa György szerint, azonban a teljes gyógyulás még várat magára.

„...talán karácsonyra jöhet el az a pillanat, amikorra annyira magabiztos leszek, hogy elhagyhatom a botot” – fogalmazott, és hozzáfűzte, hogy próbál nagyon vigyázni magára.

Félek, mert egy újabb esés a számomra már végzetes lenne, ezért nagyon odafigyelek magamra. Óvatosan ugyan, de már próbálok néha úgy sétálni, hogy pihentetem a mankót, de azért úgy tartom, hogy bármikor meg tudjam támasztani magam

– fogalmazott, és megjegyezte, hogy masszőr és a gyógytornász ugyanúgy jár majd hozzá, mint a kórházban, emellett napi 4-5 órában lesz ott valaki, aki segít neki. Azt viszont egyelőre nem tudja még, mikor hagyhatja el a házat, vagy mikor vezethet újra.