Napközben is érdemes kilátogatni a STRAND-ra

Nem csak a koncertek miatt vonzó az idén kétszer 5 napos rendezvény, egy csomó játékos programot is szerveznek a STRAND közönségének Balatonvilágoson.

A STRAND kalandhelyszínén vízi és szárazföldi játékokkal is várják a fesztiválozókat: kötélhúzás, párnacsata, óriás kidobós – hogy csak néhányat említsünk a programok közül. A versenyeken nagyon sokan megmérettetik magukat, és nem csak az elnyerhető italkuponok miatt – aki mindennap részt vesz a kalandjátékokban, akár egy heti bérletet is kaphat a jövő évi fesztiválra.

Strand fesztivál fun programok

Egy óriási graffitifal is áll a fesztivál területén, amely minden reggel „tiszta lappal” indul. Egész nap lehet rajzolni rá, és a nap végén egy graffitiművész ezekből készít egy nagy alkotást, amit később kivetítenek a színpadra, és a továbbiakban fényfestéssel lehet alkotni rá.

A kézművessarok is egy klassz helyszín, ott arcot festeni és karkötőt készíteni is lehet, de jótékonykodásra is van lehetőség: összesen 1000 darab Balaton-karton áll rendelkezésre, amelyekre festeni lehet, és minden megfestett karton után a Telekom 1000 forinttal támogatja az Ökumenikus Segélyszervezetet.

A STRAND Kávéházban délutánonként izgalmas beszélgetésekkel és közönségtalálkozókkal várják a nézőket, de ezen a helyszínen jazzkoncerteket is lehet hallgatni.

Az tetszik az egészben, hogy végtelen sok lehetőség van, lehet körbejárkálni a fesztiválon, és nagyon sok lehetőséget találhatsz, amiben részt tudsz venni

– mondta az Indexnek egy fesztiválozó.

Az idei STRAND kétszer öt napon át várja a bulizni vágyókat a Club Aliga területén Balatonvilágoson. A fesztivál második része szerdán indul, és egészen vasárnapig tart. Hogy mi mindenre lehet számítani a rendezvényen, arról itt írtunk részletesen.