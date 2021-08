A sokadik megcsalási botrány után is visszatért férjéhez a monacói hercegné

A monacói hercegné egy halom megcsalási botrányt és további három törvénytelen gyereket kapott II. Albert uralkodó hercegtől, most mégis úgy fest, újraegyesült a család.

Charlène Wittstock története akár könyveket is ihlethetne, de nem éppen romantikus értelemben. A Grimaldi család fejének felesége ugyanis II. Alberttel való kapcsolata során többször is kénytelen volt szembesülni férje hűtlenségével: időről-időre tűntek fel nők a herceg törvénytelen gyermekeivel, akik közül II. Albert kettőt valóban is el ismert, majd 2020 decemberében újabb szerető kopogtatott az ajtón. Az ő kislányát már nem ismerte el sajátjának, sőt: még apasági tesztnek sem volt hajlandó alávetni magát, ami érdekes egybeesésnek tűnt azzal, hogy Charlène Wittstock januárban úgy döntött, Dél-Afrikába utazik.

Időközben az is felmerült, hogy a hercegné azért nem tér vissza Monacóba, mert veszélyes betegség támadta meg az afrikai vadonban. Családja országában egyébként sosem örvendett különösebb népszerűségnek, így a monacói lakosok kaptak az alkalmon, hogy elmondják: szerintük a Charlène egyébként sem érezte magát otthon közöttük, ezért menekülhetett Dél-Afrikába. Az Instagramját elnézve menekült vagy sem, legutoljára június elején volt együtt a családjával, amikor gyermekei és II. Albert meglátogatták őt a kontinensen.

A Daily Mail szerint Charlène Wittstock nem tért vissza a családdal Monacóba, és az említett fotó óta egyáltalán nem is találkozott velük, csupán videócseten tarthatta a kapcsolatot a gyermekeivel. Nyár közepén a szóvivője is elmondta, hogy a hercegné nagyon beteg, és bár átesett egy beavatkozáson, több is vár még rá. Mint kiderült, két hete ismét átesett egy műtéten, ekkor 4 órán keresztül tartották mesterséges altatásban. A testi bántalmak mellett azonban az fájt neki a leginkább, hogy nem lehetett együtt az ikreivel.

Szörnyen frusztráló ez. Alig várom, hogy visszatérjek hozzájuk, alig várom, hogy láthassam a gyermekeimet. Ez a leghosszabb idő, amit Európától távol töltöttem és magára hagytam a gyerekeimet. De majdnem minden nap FaceTime-olok velük, és visszatérnek majd megint ide, hogy láthassanak a műtétem után

– mondta a hercegné, aki egyébként a támaszának nevezte II. Albertet a tavaly történtek dacára. Idén egyébként egy brazil szerető is bejelentkezett, de a herceg ügyvédje hazugságnak titulálta a nő állításait.

Charlène állítása szerint eredetileg csupán 10-12 napra ment volna Dél-Afrikába, hogy részt vegyen egy természetvédelmi kiránduláson a jótékonysági alapítványának színeiben, most mégis úgy fest, október végéig biztosan nem térhet vissza Monacóba. Orvosai nem javasolják, hogy repülőre üljön, ugyanis a lap szerint orrmelléküregi-fertőzés kínozza, a nyomás pedig nem lenne jó hatással a füleire.

Időbe telik, míg kiderül, mi a bajom pontosan. Nem mehetek bele részletekbe, de nem is sürgethetem a gyógyulást, szóval október végéig szobafogságban leszek Dél-Afrikában. Jól érzem magam, nagyon jól, egyértelműen egy várakozási játék ez nekem, de egyben egy remek lehetőség is, hogy jobban megismerjem Dél-Afrikát

– mondta Charlène Wittstock, aki a minap végre ismét találkozhatott a gyerekeivel és a hercegével is.

A nagy találkozás alkalmával fotók is készültek, melyet a hercegné boldogan osztott meg Instagramján, elárulva: hogy kislánya önfodrászkodásba kezdett, és a képen látható állapot volt a maximum, amit ki tudott hozni a frizurából, ami egyébként meglehetősen hasonlít az övére.

A hercegné talán megbocsájtotta férje félrelépéseit, arra azonban továbbra sincs garancia, hogy nem jelenik meg egy új szerető azt állítva, hogy gyermeke született a monacói hercegtől. Charlène Wittstock mindenesetre boldognak tűnik, hogy a gyermekei mellett lehet, és a pletykák ellenére nem várható, hogy egyhamar válásra adná a fejét. De ez már egy másik történet.

(Borítókép: Charlène Wittstock és II. Albert az esküvőjük után 2011. július 1-jén. Fotó: Pascal Le Segretain / Getty Images Hungary)