A Trónok harca sztárja megnyerte magának az idei év legkínosabb interjúját

Iwan Rheon annak idején Ramsay Boltonként írta be magát a történelem legbicskanyitogatóbb gonosz karaktereinek névsorába. A Trónok harca sztárja a való életben éppen a szadista karakter ellentéte, a színészkedés mellett zenéléssel és énekléssel is foglalkozik – utóbbit a Good Morning Britain műsorvezetői is tudták, de a szerdai műsoruk alkalmával rendesen belekavarodhattak a jegyzeteikbe.

A színész-énekest Charlotte Hawkins és Ranvir Singh próbálta meginterjúvolni, a végeredmény azonban megfoghatatlanul kínos lett. Eredetileg új filmjéről, a The Tollról kérdezték volna, belibbent viszont a szinkronszerepe is a The Prince című animációs komédiában, ami a brit királyi családról szól, elsősorban pedig György hercegről, de Hawkins erről az információról valahogy lemaradt – itt kezdtek izzasztóvá válni a dolgok.

A műsorvezető ugyanis úgy próbálta felvezetni a sorozatot, mint egy Lajos herceg köré épült komédiát, mire Rheon finoman kijavította, hogy valójában György herceg sztorijáról beszélnek, de próbálta oldani a helyzetet azzal, hogy úgy fogalmazott: igazából a nézőkre van bízva, kit éreznek főszereplőnek.

Charlotte Hawkins ezután témát váltott, és arról próbálta kérdezni alanyát, hogyan készült korábban az Eurovíziós Dalfesztiválra, mire a színész csak pislogott, és annyit kérdezett:

Készültem volna? Én nem emlékszem.

Hawkins a baki ellenére nyugodt maradt, és közölte, hogy ezt felírta a jegyzeteibe. Ezután is lett volna miről körmölnie, kollégája ugyanis a színész hétvégi fellépésről kezdett kérdezősködni, ahová a bandájával megy majd. Rheon kénytelen volt ezúttal is javítani:

Nincs bandám, és csak én voltam… vasárnap. Már megvolt.

Ha pedig ez nem lett volna épp elég égető, a műsorvezetők megkérdezték, hogyan ünneplik majd a színész gyermekének a születésnapját. A válasz itt sem meglepő, Iwan Rheon némi hatásszünet után közölte: ez is múlt idő, augusztus 14-én már megvolt a buli – írta Perez Hilton portálja, aminek már a puszta olvasása is kínos volt.

Akadtak azonban jó páran, akik hallották mindezt, így nem meglepő, hogy a Twitteren az egyik fő téma a szóban forgó interjú. Volt, aki azt írta, hogy legszívesebben szabadnapot venne ki, annyira kiégett a kínos beszélgetés hallatán. A numero uno bejegyzés azonban egyértelműen egy GIF, amelyet egy felhasználó azzal a szöveggel osztott meg, hogy ha Iwan Rheon nem is tud róla, akkor is tudnia kell, hogy ő bizony részt akart venni az Eurovízión. Ezt a színész reposztolta is, hozzátéve:

Vannak, akik csak álmodhatnak.

One can only dream 😂 https://t.co/nOe0Yu9PPI — Iwan Rheon (@iwanrheon) August 25, 2021

(Borítókép: Iwan Rheon 2017 nyarán. Fotó: Tim P. Whitby / Getty Images Hungary)