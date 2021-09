Sandra Oh traumaként élte meg A Grace klinika indulását

A Grace klinika már tizenhat éve fut, népszerűsége pedig nem tört meg a közel egy évtized alatt sem. Az amerikai orvosi dráma még mindig sokak kedvence, egyesek azonban hiányolják belőle Cristina Yang karakterét, akit Sandra Oh vitt színre.

A színésznő hét évaddal ezelőtt maga döntött úgy, hogy szeretne elbúcsúzni a műsortól. Semmilyen törés vagy dráma nem befolyásolta, mindössze úgy érezte, már kihozta a maximumot a karakterből, ezért készen állt arra, hogy elengedje. Hosszú időn át emésztette a gondolatot, míg végül Cristina Yang tényleg maga mögött hagyta a klinikát, hogy Skóciába utazzon – egyúttal pedig Sandra Oh is új vizekre evezett.

A búcsú nem volt egyszerű, de mégis könnyebb volt, mint annak idején beletanulni a sztáréletbe. Sandra Oh a napokban elmondta, hogy traumatizálta őt, amikor A Grace klinikát sugározni kezdték, neki pedig egyik pillanatról a másikra kellett megbirkóznia a hirtelen jött hírnévvel és azzal, hogy elveszítette a nyugodt névtelenséget.

Hogy teljesen őszinte legyek, traumatikus volt. (…) Amikor valaki elveszíti a névtelenségét, meg kell tanulnia a megfelelő jártasságokat, hogy valódi tudjon maradni. Először képtelen voltam bárhova is menni, utána éttermekben bujkáltam, majd megtanultam kezelni a figyelmet és az elvárásokat úgy, hogy közben nem veszítettem el önmagamat

– mondta a színésznő a Sunday Today című műsorban.

Oh hozzátette, hogy egy terapeuta segített neki abban, hogy sikeresen helyt tudjon állni A-listás színésznőként, feldolgozva az ezzel járó nehézségeket. Mint mondta, szerinte az egyik legfontosabb dolog azt megtanulni, hogyan mondjon nemet az ember: ő pedig meg is tette, amikor megkérdezték, hogy visszatérne-e A Grace klinikába – írta meg a New York Post. Azt viszont egy percig sem tagadta, hogy a rendező, Kevin McKidd egy ponton a szemébe nézett és azt mondta neki, terápiára lenne szükségük, amiért véget ér közös munkájuk. Sandra Oh pedig maga is úgy érezte, hogy a távozásának egyik legnehezebb része volt elfogadni, hogy onnantól kezdve nem dolgozhatnak együtt minden nap.

Mint mondta, már több éve maga mögött hagyta a sorozatot és kinőtte a karakterét, így egyáltalán nem foglalkoztatja a gondolat, hogy visszatérjen a szériába. Arra kéri azonban a rajongóit, hogy tartsanak vele úgy, hogy elmerülnek új munkáiban, mint például a Megszállottak viadala vagy a The Chair című sorozat – ha pedig csak a hangját szeretnék élvezni, ő szólaltja meg Namaari hercegnő édesanyját, Viranát a Raya és az utolsó sárkány című animációs filmben.

Gyere és nézd meg az általam játszott karaktereket, amelyek sokkal mélyebben integrálódnak (…) az ázsiai-amerikai tapasztalatokba

– mondta a színésznő.

Sandra Oh egyébként köszöni szépen, tényleg remekül megvan A Grace klinika nélkül is. Jelenleg a fent említett két sorozat főszerepét viszi, mind a Megszállottak viadala, mind pedig a The Chair magas értékeléseket kapott a nagyobb filmoldalakon, így nem kell izgulnia amiatt, hogy nem hozza a tőle elvártakat. Az ötvenéves színésznő emellett Instagramján is meglehetősen aktív, itt tartja a kapcsolatot rajongóival. Sorozatai mellett jövőre ismét szinkronhangként csendül majd fel egy Pixar-filmben, méghozzá a Pirula Panda című animációs vígjátékban, ahol egy Ming Lee nevű karaktert szólaltat meg.

(Borítókép: Sandra Oh. Fotó: Frazer Harrison / Getty Images)