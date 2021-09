Halseyt tinimamiként kezelték várandóssága alatt

Halsey januárban valósággal sokkolta követőit, amikor egy meglepetés Instagram-posztban bejelentette, hogy várandós. Barátjával, Alev Aydinnal még csak pár hónapja jártak ekkor, így sokan hitetlenkedve fogadták a hírt.

Mint kiderült, négy éve voltak már barátok, amikor egymásba gabalyodtak. 2020 októberében merült fel először, hogy együtt vannak, ám már az év júniusában varrattak egy apró közös tetoválást. Az énekesnő egyébként maga árulta el, hogy az életrajzát Alev írta volna, de mivel egymásba szerettek, végül ment a kukába az egész.

Alev és én négy éven át nagyon jó barátok voltunk. Aztán pont úgy álltak a csillagok, hogy romantikus kapcsolat alakult ki közöttünk, és mindkettőnk evidenssé vált, hogy szentséges ég, te vagy az az ember, akivel családot kellene alapítanom!

– mondta Halsey az Allure-nek.

A rajongók örömmel fogadták a kapcsolatot, arra azonban senki nem számított, hogy néhány hónapnyi együtt járás után bele is vágnak a családalapításba.

Az első babapocakos fotót persze hamar több követte. Halseyra egyébként olyannyira nagy hatással volt a várandóssága, hogy még egy filmet is forgatott hozzá. Az If I Can't Have Love, I Want Power című mozi az énekesnő ugyanerre a névre keresztelt albumához készült, a képkockák pedig egy várandós nő történetét mesélik el, aki szerelemtől fuldokolva éli át a gyermekáldás élményét, miközben paranormális képességeire is ráébred.

Az énekesnő ugyan párjával együtt nagyon szeretett volna babát, és komolyan készültek is a családalapításra, a környezetéből sokan nem érezték át a helyzetét, és úgy kezelték, mintha csak egy tinimami lenne.

Nem volt könnyű teherbe esnem. Úgy éreztem, anyagilag független vagyok és a munkában is jól teljesítek, szóval eljött a megfelelő idő

– mondta az énekesnő az Apple Music 1 rádiójának adott interjújában.

Az énekesnőnek gratuláció helyett többen hegyi beszédet tartottak, mondván, mennyi dolga van még a zeneiparban, nem házas, és amúgy is túl fiatal az anyasághoz – annak ellenére, hogy 26 éves volt, amikor teherbe esett.

Halsey arról is beszámolt, hogy az augusztus utolsó hétvégéjén megjelent albumát is csak nehézkesen tudna népszerűsíteni, ugyanis a magazinok nyíltan jelezték felé, hogy nem szeretnének kismamás címlapot – írta meg a Page Six.

Mindez bár jócskán felbosszantotta az énekesnőt, végül szimbolikusan középső ujjat mutatott a szájukat húzgáló szerkesztőknek. Albumának borítóképeként ugyanis egy olyan fotót választott, ahol egy babát tart a kezében, miközben a mellét is megvillantja, bár utóbbit a Spotify végül kicenzúráztatta.

Ez az album a terhesség és a gyermekszülés gyönyöreit és szörnyűségeit mutatja be. Nagyon fontos volt nekem, hogy a borító az elmúlt hónapok utazásait közvetítse. A Madonna és a kurva kettősségét. Az elképzelés, hogy én, mint szexuális lény, és a testem, ami edényként és ajándékként szolgál a gyermekem számára: két fogalom, ami békésen és erőteljesen tud egymás mellett létezni. A testem sok különös módon tartozott a világhoz az elmúlt években, ez a kép pedig az eszközöm arra, hogy visszaszerezzem az önállóságomat, valamint megalapozzam a büszkeségemet és az erőmet, mint életenergia emberi lényem számára.

– írta cenzúrázatlan Instagram-posztjában az Halsey, hozzátéve: az album borítója a terhességet és a szülés utáni testet ünnepli.

Az énekesnő fontosnak tartotta megemlíteni, hogy hosszú utat tett már meg a világ azért is, hogy felszámolja a szoptatás körüli társadalmi megbélyegzést, így reméli, hogy az említett albumborító is egy jó lépés az elfogadás felé.

Halsey és Alev Aydin kisfia egyébként július 14-én született meg. Érkezését ugyancsak Instagram-posztban jelentette be az énekesnő. Elárulta, hogy a kisded neve Ender Ridley Aydin, akinek különleges és euforikus szülést köszönhet édesanyjaként.

(Borítókép: Halsey. Fotó: Kevin Winter / Getty Images Hungary)