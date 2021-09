Patrick Dempsey tönkretette a stáb életét A Grace klinika forgatásain

Kevesen gondolnák Patrick Dempsey-ről, hogy képes pokollá változtatni egy munkahelyet. Pedig a sármos színész pontosan ezt tette James D. Parriot producer szerint. Lynette Rice új művében, a How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy, azaz a Hogyan ments meg egy életet: A Grace klinika története című könyvben többek között ez a váratlan téma is előkerült.

Parriot elmondása szerint Dempsey jelenléte a díszletek között a kollégák számára egyet jelentett a poszttraumás stresszel. Azt ugyan leszögezte, hogy a színész viselkedése nem szexuális zaklatások miatt volt vállalhatatlan, de mivel mindenkit rendszeresen terrorizált a forgatásokon, végül mérlegelniük kellett, hogy a jelenléte megér-e ennyi kellemetlenséget.

Azt hiszem, megunta a műsort. Kényelmetlen volt már neki mindennap bejárni és dolgozni. Ő és Shonda (a sorozat alkotója – a szerk.) egymás torkának estek emiatt

– mondta Parriot.

Állítólag az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor Shonda Rhimes egyszer maga is tanúja volt Patrick Dempsey egyik durvább ámokfutásának a díszletek között. Bár a készítők nem akartak lemondani Derek imádni való karakteréről, végül úgy döntöttek, hogy a jelenléte nem ér annyit, hogy a teljes szereplőgárda stresszben éljen, így több forgatókönyvet is kidolgozva végül úgy döntöttek, végeznek a közönségkedvenccel – írta meg Perez Hilton.

Dempsey egyébként a sorozat 17. évadában visszatért egy rövid jelenet erejéig, amikor is megjelent a koronavírus Meredith lázálmában. Ezen felül viszont nem terveztek vele.

A kivonat szerint egyébként a színész viselkedése a szoros munkarendhez köthető, ugyanis több mint egy évtizeden át dolgozott A Grace klinika stábjával, ami miatt megesett, hogy a gyerekeivel sem tudott annyi időt tölteni, amennyit szeretett volna.