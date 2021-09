Ashley Graham ikreket vár

Ashley Graham nyár közepén jelentette be, hogy második gyermekével várandós. A plus size modell kisfia, Isaac 2020 januárjában született, hamarosan pedig érkezik a kistestvér is – vagyis inkább kistestvérek.

A modell és férje, Justin Ervin ikreket várnak, ez a legutóbbi rutinvizsgálat után derült ki. Minderről egyébként egy rövid videót is poszoltak, melynek kezdetén a pár terhességi teszteket nézeget, megbizonyosodva arról, hogy új taggal bővül a család. Ekkor persze még nem sejtették, mi vár rájuk.

Ashley már nagy pocakkal érkezett meg az ultrahangos vizsgálatra, ahol végül világossá vált, hogy ikreket hord a szíve alatt. Ez máris heves reakciót váltott ki belőle, majd a modell egyszer csak ismét megszólalt:

Az egy pénisz?

Felvetését az orvosa is megerősítette, majd amikor Ashley azt találgatta, hogy a másik baba talán kislány, szembesülnie kellett azzal, hogy nem, mindkét baba kisfiú. A modell hatalmas nevetésben tört ki, amikor realizálta, hogy háromfiús édesanya lesz, mire az ura már csak annyit kérdezett a nőgyógyásztól: ugye, csak szórakozik? Nos, nem szórakozott.

(Borítókép: Ashley Graham 2019. február 24-én. Fotó: Frazer Harrison / Getty Images)