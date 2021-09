Gyászol a világhírű divattervező, meghalt a férje

Tom Ford 1986 novemberében találkozott először a párjával, Richard Buckley-vel egy divatbemutatón. A liftben botlottak egymásba, randevút beszéltek meg, a harmadik után pedig úgy döntöttek, összeköltöznek. A divattervező és a divatújságíró 2014-ben házasodtak össze, 35 évig voltak együtt.

A párnak volt egy fia is, Alexander John Buckley Ford béranya segítségével jött világra. Richard Buckley több nívós divatmagazin szerzője is volt, írt cikkeket többek között a Vanity Fairnek, illetve hat éven át volt a Vogue Hommes International főszerkesztője – írta meg a The Cut. Az újságíró halálát Tom Ford tudatta Instagramján.

Tom Ford mély fájdalommal jelenti be, hogy szeretett férje 35 év után elhunyt. Richard Buckley békésen ment el Los Angeles-i otthonukból vasárnap éjjel, oldalán Tommal és fiukkal, Jackkel

– hangzott a közlemény.