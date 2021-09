Véget ért Veréb Tamás házassága

Hét év együttlét, illetve több mint másfél év házasság után Veréb Tamás elválik párjától. A színész, aki 2020 februárjában vette feleségül Klajkó Szandrát, Facebook-oldalán tájékoztatta döntésükről a nyilvánosságot, hangsúlyozva: mindent megtettek, hogy megmentsék a kapcsolatukat, de végül be kellett látniuk, hogy nincs számukra közös jövő.

Kedves közönségem, kedves barátok! Hét év után véget ért Szandival a házasságunk. Nagy szerelem volt a miénk, de mostanra elfáradt. Mindketten megpróbáltuk menteni a kapcsolatunkat, mindent megtettünk, de beláttuk, hogy más utakra rendelt minket a sors. Ahogy a kapcsolatunkat is a legmélyebb tisztelet és szeretet kísérte végig, úgy a jövőben is így gondolunk egymásra, de már csak jó barátként. Kérjük a tisztelt sajtó munkatársait és minden kedves rajongónkat, tartsa tiszteletben a magánéletünk nehezebb pillanatait, ahogy mi is tiszteletben tartjuk mások életét. Köszönjük!