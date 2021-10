Rúzsa Magdolna énekli a kézi-Eb hivatalos dalát

Az Európa-bajnokság január 13-án, éppen 100 nap múlva kezdődik Budapesten, Szegeden és Debrecenben, illetve Szlovákiában. Mint kiderült, a torna hivatalos dalát Rúzsa Magdolna, Máté Péter-díjas, kétszeres Fonogram és Artisjus-díjas énekesnő énekelni majd. A Fight című angol nyelvű dal – melyet Szakos Krisztiánnal közösen szereztek – novemberben debütál.

Nagy megtiszteltetésnek éltem meg a felkérést, hiszen nem mindennap ír az ember dalt egy ekkora sporteseményre. Szakos Krisztiánnal szereztük ezt a dalt is, mint a többi jellegzetes Magdi-slágert. A célunk az volt, hogy egy olyan dal szülessen, amit egyébként is rádiókba szánnánk. Az, hogy közben még egy ilyen jelentős esemény himnusza is lesz, csak hab a tortán. Örömteli munka volt, nagy kihívás, szerencsére gördülékenyen és gyorsan tudtunk haladni, a végeredményt pedig nagyon szeretjük