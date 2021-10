Usher a párjától kisbabát kapott ajándékba, exfeleségétől pedig keserű emlékeket

Usher Terry Raymond IV a napokban ünnepli 43. születésnapját, idén ősszel azonban nem csak rá koccinthat a család. A napokban jött ugyanis világra negyedik gyermeke. A kisdedet, aki a Sire Castrello Raymond nevet kapta, Instagramon mutatta meg a büszke édesapa.

Sziasztok, a nevem Sire Castrello Raymond. Én vagyok a Raymond család legújabb tagja. 2021. szeptember 29-én születtem, este 6:42-kor. Halld üvöltésem

– olvasható a bejegyzésben a kicsi bemutatkozója.

A kisdednek az énekes jelenlegi párja, Jenn Goicoechea adott életet. A pár 2019 októberében kezdett randevúzni, első közös gyermekük, Sovereign Bo 2020 szeptember végén született – Sire Castellóval pedig a jelek szerint éppen egy nap eltéréssel ünneplik majd a születésnapjukat.

Ushernek egyébként előző házasságából is van két fia, Naviyd Ely és Usher V. Az ő édesanyjuk Tameka Foster személyi stylist, akivel az énekes csupán két évig élt együtt. A nő egyébként az elmúlt hetekben adta ki memoárját, amelyben exférjével való nászáról is szót ejtett – írta meg a Page Six.

Fostert annak idején többen is azzal vádolták, hogy aranyásó, és csak a pénzéért ment hozzá a gazdag zenészhez 2007-ben. A Here I Stand című írásban elárulta, hogy valójában nagy szerelem fűzte az énekeshez, és eszében sem volt a pénze után futkosni. Mint írja, a házasságukkal együtt járt az is, hogy ő személy szerint kevesebb pénzt hozott a konyhára.

A stylistot, aki olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Jay-Z vagy Ciara, többen is bírálták korábban, például azért is, mert hét évvel volt idősebb szíve választottjánál. Mint kiderült, a 2007 júliusára tervezett hamptoni lagzijukat azért halasztották el, mert

Usher anyja elhitette az énekessel, hogy a menyasszony öt évvel idősebb, mint amennyinek mondja magát.

Az esküvőt végül egy hónappal később megtartották, miután az énekes rájött, hogy a mama nem puszta jó szándékból kutakodott a menye után. A nehézkesen összejött menyegző után megszületett első közös fiuk, akit apja után Ushernek kereszteltek. Második gyermekük, Naviyd Ely 13 hónappal később jött világra.

A negatív megjegyzések ezután sem csillapodtak, Fostert még a kinézete miatt is rendszeresen bántották, ami fojtogató volt számára, és nem meglepő módon mindez jócskán rányomta bélyeget az életére és persze a házasságára is.

Olyan volt velem harcolni, mint egy alacsonyan lógó gyümölccsel. Amit a hírességekről tudok, az az (…) hogy mindig ők azok, akiket kedvelnek. Én esélytelen vagyok. Egy senki voltam, könnyű célpont, hiszen nem állt mögöttem csapat, aki képes lett volna visszavágni

– írja Tameka Foster.

A második baba születését követően a stylist Brazíliába utazott a memoár szerint. Egyrészt szerette volna lenyűgözni a férjét, de egyben kicsit féltékennyé is tenni azzal, hogy kozmetikai beavatkozást végeztet magán. Az eljárásra végül nem került sor, mert miközben Fostert mesterségesen elaltatták, váratlanul leállt a szíve.

A házasság 2009-ben csúfos kudarcba fulladt, és miközben a publikum azt kiabálta, hogy Foster egy zsák pénzzel tér majd vissza a szinglipiacra, az énekes kérte és meg is kapta fiaik kizárólagos felügyeleti jogát. A nő megtörten maradt magára, ami pedig a pénzt illeti, elmondása szerint kevesebb mint egymillió dollárt ítéltek neki a válást követően.

Az énekes egyébként nem reagált volt neje történetére. Ez valószínűleg nem is fog már változni, hiszen Usher – bár jóval kisebb tempóban gyárt zenét, mint karrierje csúcsán – továbbra is koncertezik, illetve nemrég közös projekten kezdett dolgozni egy fitneszcéggel, nem beszélve arról, hogy jelenleg valószínűleg minden idejét elviszi az, hogy legkisebb fiában gyönyörködjön – vagy éppen kicserélje a pelenkáját.

(Borítókép: Usher 2016. május 16-án. Fotó: Pascal Le Segretain / Getty Images)