John Legend belefutott egy utcazenészbe, aki éppen az ő dalát énekelte

Szinte szürreális élményben volt része egy allstoni utcazenésznek. Radha szokásos performanszát tartotta a bostoni Faneuil Hallban, amikor maga John Legend botlott bele – egészen véletlenül az az előadó, akinek a dalát énekelte éppen.

Mint meséli, Radha felállította a szintetizátorát, majd belekezdett a dalolásba, John Legend All Of Me című számát énekelte, miközben a körülötte haladókat szemlélte. Volt, aki megállt mellette borravalót adni, táncolni vagy éppen együtt énekelni vele, majd egyszer csak megpillantott egy ismerős alakot is a tömegben.

Az említett illető maszkot viselt, ám nem sokkal később levette az arcát eltakaró textilt, és felfedte magát. Az utcazenész így már biztos lehetett benne, hogy John Legenddel és a családjával áll szemben, pedig elmondása szerint fogalma sem volt, hogy az énekes Bostonban van. Az első kérdése is az volt hozzá, hogy mit keres ott, de ezt leszámítva zavartalanul folytatta az éneklést, a benne lévő művész ugyanis ezt diktálta neki tudat alatt – írta meg a Boston.com.

Micsoda véletlen egybeesés! Az emberek azt hihették, hogy ez valami megrendezett produkció volt, de nem állt mögötte semmi

– mondta a 22 éves Radha, aki egyébként nemrég diplomázott pénzügyből, és jelenleg egy zenei technológiával foglalkozó cég üzleti oldalán dolgozik.

Állandó munkahelye mellett művészi vénáját sem hanyagolja, hétvégente szállodákban és luxusingatlanokban koncertezik Boston-szerte, az elmúlt két hónapban pedig a Faneuil Hallban is gyakran megfordult. A szorgalma ki is fizetődött, hiszen nem minden zenésznek adatik meg, hogy találkozzon azzal az előadóval, akinek a dalát énekli éppen.

Miután az előadás véget ért, John Legend odament a megszeppent lányhoz, majd miután borravalót adott neki, megölelte, és megköszönte neki a hallottakat. Radha hasonlóképpen fejezte ki háláját azért, hogy az énekes inspirációként szolgál számára, és megajándékozta a világot a dalaival.

Nagyon édes volt, borravalót is adott, amire nem számítottam. Aztán megölelt, és volt egy rövid, kedves beszélgetésünk. Azt mondta, nagyon szép hangom van, és megköszönte, hogy a dalát énekeltem. Ez sokat jelent

– emlékezett vissza.

(Borítókép: Jenny Anderson / Getty Images for Tony Awards Productions)